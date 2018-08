Últimas funciones de obra "A puerta cerrada" se exhiben éste fin de semana

Audio AGOSTO 21 ANA LIA BORJA - ACTRIZ - FO



Tres presentaciones se desarrollarán en Estudio de Actores, ubicado en Centro Histórico de Quito Este fin de semana lo actores Pedro Sánchez, Vanesa Trujillo y Ana Lia Borja presentan las tres últimas funciones de 'A puerta cerrada', una obra de teatro del filósofo Jean Paul Sartre que ocurre dentro de una habitación en donde tres protagonistas, completamente desconocidos entre sí, tendrán que convivir con situaciones inesperadas.

"Los tres han sido condenados al infierno. Son personajes bien complejos, por eso se vuelve interesante la obra", manifestó Ana Lia Borja.

Explica que en una condición de no existencia, los personajes se enfrentarán a los miedos y equivocaciones de su vida pasada, mientras se despiden de las últimas señales de la tierra.

"El público ha reaccionado de manera diferente. Hay personas a quienes les encanta la obra, y a algunas les gusta desde otro punto de vista porque te pone a pensar mucho y cuestiona temas existenciales de tu vida, entonces hay gente que sale impresionada. Les gusta pero les remueve cosas por dentro. Eso es lo que nos interesa hacer, ese teatro que te causa una sensibilidad distinta", agregó la actriz.

En esta obra de 1944, Sartre describe el infierno que vive el hombre contemporáneo por el tormento que le inflige la mirada de sus semejantes, reveladora de la distancia entre lo que él realmente es y lo que quisiera ser.

"El público no verá personajes planos, tienen historias complejas. Como actores no los juzgamos, sino simplemente los representamos. Si fueran de la vida real, no serían personas moralmente buenas o aceptadas, pero Sartre es muy inteligente en presentar las cosas de una manera que te puedes ver reflejado en esos personajes, eso es lo conmovedor de la obra", dijo Ana Lia, quien debuta como actriz de teatro con esta obra.

El infierno, según Jean Paul Sartre, es la mirada ajena, esa mirada invasiva que incomoda, disgusta y ofende; la mirada del entrometimiento.

"Como actores el reto es añadir más a los personajes, pero también hay que hacerle honor al texto y a un escritor de la talla de Sartre, que es uno de los filosofos más importantes del siglo XX, dejamos en claro lo que quería decir. Cuando leí el texto tuve miedo porque es complejo pero como actriz era un reto para lanzarme. Estoy contenta con el resultado", expresó.

'A puerta cerrada' se presentará en Estudio de Actores, en el Centro Histórico de Quito, el viernes 24 y sábado 25 de agosto a las 20h30, y el domingo 26 de agosto a las 18h30.

"El montaje de una obra es exigente, hemos estado casi 5 meses dedicados a este trabajo, con ensayos diarios. La dirección de Nadinka Flores Sierra y Daniel Gudmundsson es muy importante. La obra dura alrededor de una hora y veinte minutos, estéticamente es una puesta en escena linda pero sencilla: son 3 bancos, luces y colores", concluyó.

