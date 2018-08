Por tercera ocasión, agresores de guardias no acudieron a Fiscalía

El fiscal a cargo, César Peña, indicó que podría solicitar una audiencia de formulación de cargos Los tres integrantes de la familia Roditti, quienes agredieron a dos guardias de seguridad de la urbanización al norte de Guayaquil, tenían que asistir este martes 21 de agosto a la Fiscalía General del Estado (FGE) a rendir su versión. Sin embargo, por tercera ocasión, no se presentaron. Según su abogado, no existen las garantías necesarias para que sus defendidos asistan a la diligencia.

Tras la ausencia de los Roditti a rendir su versión, el fiscal a cargo, César Peña, indicó que podría solicitar una audiencia de formulación de cargos.

“Tengo dos personas adultas en calidad de sospechosas y un menor de edad, sobre el cual remitiré copia certificada a la unidad de Menores infractores para que se investigue su conducta. En cuanto a los adultos, pediré al juez lo que indica el COIP”, afirmó.

A la diligencia acudió el abogado de los agresores, Pedro Buitrón, quien ha justificado la inasistencia de sus clientes, por tres ocasiones, argumentando que no existen las garantías necesarias. “Ellos quieren colaborar, pero mientras no se deje sin efecto el pedido de prohibición de ausentarse del país por 8 horas, dictado posteriormente a su salida del país, no hay las debidas garantías”, señaló.

Sin embargo, el fiscal rechazó esta posición y afirmó que se les ha dado todas las facilidades para que se presenten. “Me imagino que es una especie de estrategia para dilatar la investigación”, expresó.

Entre las pruebas que se cuestionan está la validez del acuerdo económico al que habrían llegado las partes el día de los hechos y la pertinencia de los tres días que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dio de incapacidad a los guardias agredidos.

En redes sociales se viralizó un video en el que se observa a los tres integrantes de la familia Roditti agredir a dos guardias de seguridad. A uno de ellos, lo golpean con sillas, tolete, ventilador y con una cafetera.

(PP)

Fuente: Pública FM, EcuadorInmediato