Judicatura quiere "identificar y desmantelar patrones" que se habrían seguido para perseguir a opositores a Rafael Correa

Mesa de la Verdad y la Justicia se reunió con vocales del organismo La llamada Mesa por la Verdad y la Justicia, creada por iniciativa del Consejo de la Judicatura (CJ) convoca a quienes se consideran víctimas de persecución política en el Gobierno de Rafael Correa. La intención es identificar los supuestos patrones usados, vía justicia ecuatoriana, para perseguir a quienes se oponían al ex Mandatario.

La vocal Angélica Porra explicó que la intención es documentar e investigar cada uno de estos casos para determinar si, durante el correísmo, hubo un patrón de uso de la justicia para persecución política.

“Tenemos que identificar estos patrones, desmontarlos, identificarlos, sancionarlos y hacer recomendaciones para una efectiva reparación, que la harán las autoridades competentes, cada uno en su ámbito, por tanto, no iremos más allá de aquello que nos permite la ley, sin embargo, descubrir la verdad es parte de la reparación”, manifestó.

En el acto, hubo el pronunciamiento de varios procesados en varias casas durante el Gobierno de Rafael Correa.

“Estar frente a ustedes, me da un esperanza, ya no es esa imagen que sentía cuando estaba frente a aquellos jueces y fiscales que, en su rostro, se veía el mandato que tenían, la orden que venía desde Carondelet, que era judicializar, que era sentenciar, que era encarcelar”, mencionó Mery Zamora, ex presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

“La jueza consideró que los periodistas habían afectado la espiritualidad y el ámbito emocional del señor Presidente, eso dice en la sentencia, por tanto, se nos condenaba a pagar USD$1 millón cada uno”, detalló Juan Carlos Calderón, coautor del libro “El Gran Hermano”.

“Estos señores que actuaron durante esos procesos fueron premiados gracias al correismo, hoy, los fiscales que fraguaron todo esto están como notarios disfrutando de su dinero, hoy, quienes participaron, ocultaron la información, negaron varias peticiones de libertad con todos los recursos habidos y por haber son jueces y siguen siendo parte del Consejo de la Judicatura”, detalló Pablo Castro, caso 10 de Luluncoto.

El objetivo final de esta mesa es elaborar un informe, que terminará en diciembre, y será entregado a las autoridades competentes.

El Presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo, informó que el trabajo de la mesa comenzará mañana mismo con la participación directa de todos los vocales del organismo conjuntamente con quienes se consideran víctimas de la justicia durante el anterior régimen.

Con información de Ecuavisa y Ecuadorinmediato

