Juan Carlos Holguín: "Es importante no llegar con pactos" a Alcaldía de Quito; después no habrá libertad para hacer cambios

Justifica su colaboración en administración de Mauricio Rodas: "representaba una juventud nueva, que llegaba a la política después de años de que esta ciudad fue alfombra del correísmo" Juan Carlos Holguín, precandidato a la Alcaldía de Quito por el movimiento Creando Oportunidades (CREO), admite que la capital "se encuentra en un vacío político muy fuerte", así también considera que la urbe "fue alfombra del correísmo" durante una década. Sobre su paso por el Municipio de Quito, en la era de Mauricio Rodas, Holguín dijo haber aceptado la propuesta porque Rodas "representaba una juventud nueva" y por la intención de promover nuevas propuestas. Insistió en que, de convertirse en Alcalde, no llegará al poder con pactos.

Holguín cree que el contexto en el que se hace política en estos momentos “es uno de los más duros después de una década, donde nos han hecho creer que los antivalores son los que marcan la política en el día a día”.

“Dentro de ese escenario, creo que mi experiencia en la vida me determina que, en cualquier lugar, espacio, sí podemos llegar jugando limpio a hacer las cosas de manera honesta y eficiente”, mencionó.

Bajo la lógica de no ceder espacios, negociaciones llega Holguín a convertirse en el postulante lanzado a la opinión pública por Guillermo Lasso, líder de CREO.

“El agradecimiento a Guillermo Lasso por jugarse con audacia sobre una generación, que no está bien vista, ser joven no es un valor en sí mismo, ser joven en la política, se nos ha demostrado que no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con las formas”, acotó.

Al ser consultado sobre su experiencia al lado de Mauricio Rodas, en la Alcaldía de Quito, Holguín respondió: “Ante cualquier llamado de una autoridad para servir, todos los ecuatorianos deben ser ciudadanos responsables y atender esos llamados con la vocación cívica que nos empuja a servir”.

“Tengo referentes en mi vida desde el campo privado, por ejemplo, donde me he desempeñado siempre, lejos de la política, como política de vida siempre sin nada que tenga que ver con lo público y el Estado, encontré estos referentes que, en algún momento, entraron a servir a la ciudad, al país, y salieron como entraron, simplemente, con la vocación que les llevó a ser ciudadanos responsables”, indicó.

Aceptó el llamado de Rodas, en ese entonces, recién electo, pues, según dijo Holguín, “tenía dos implicaciones: una, él representaba una juventud nueva, que llegaba a la política después de años de que esta ciudad fue alfombra del correísmo; también estaba en riesgo la oposición política, estas nuevas propuestas que debían ser diferentes a lo que habíamos visto en los años del correismo”.

“Estuve un año en la Alcaldía del Alcalde Rodas; el servicio público como tal me dio enormes satisfacciones, conocí personas y funcionarios que se convirtieron en referentes”, indicó.

Cuando las visiones de liderazgo son distintas, cuando existen diferencias sobre la ejemplaridad pública que debe existir en la nueva administración moderna, “uno tiene que dar un paso al costado, en mi caso, eso fue lo que hice, volví con normalidad a mis actividades privadas”, agregó.

Para el posible candidato, los jóvenes “tiene que tomar los espacios, ocupar el sillón vacío, siempre llegar con un equipo de juventud y experiencia que entreguen eficiencia administrativa, especialmente, a nuestra ciudad, que se encuentra en un vacío político muy fuerte”.

“Cuando los políticos, para llegar al poder, pactan con los mismos grupos de poder, que manejan los sistemas de transporte, lo que hemos visto en los últimos meses con respecto al transporte público en buses y taxis, no podrán después tener la libertad suficiente para hacer los cambios que esta ciudad amerita”, indicó, al tiempo de precisar que Quito fue referente del transporte público en la región.

Holguín, asimismo, enfatizó que, en este momento, la administración pública de esta ciudad sí está a expensas de ciertos grupos, que han puesto por delante sus intereses particulares a los del bien común.

“Es importante no llegar con pactos, no por votos tener ciertos acuerdos para ganar, y que, después, eso se convierta en una camisa de fuerza que no permita gobernar. Esta ciudad tiene minúsculos grupos que dominan la ciudad no de una forma transparente”, sostuvo en declaraciones para Teleamazonas.

Ofrece un nuevo modelo de gestión, que permita que el transporte público sea para la gente.

“Eso tiene mucho que ver con un liderazgo político fuerte, un equipo muy preparado sobre las decisiones que se tienen que hacer, esto parte de una década, donde ha habido muchos problemas a esta ciudad, muchos de ellos, lamentablemente, se originaron en el cálculo político de los actores”, indicó.

“Hay que tomar decisiones”, acotó Holguín, quien indicó que la Alcaldía de Quito requiere de un liderazgo que deba implementar resoluciones “que la historia amerita”.

Finalmente, aclaró que él no es todavía el candidato en firme de CREO; los mecanismos internos de la agrupación serán los que establezcan a su representante para los comicios seccionales de 2019.

“Estamos preparados, además, con la determinación, la alegría, l seguridad de que vamos a tener un plan de trabajo para que, a partir de mayo del 2019 al día uno, tenemos claridad en las cosas que tenemos que hacer”, puntualizó.

Con información de Teleamazonas y Ecuadorinmediato

(PAY)