Contraloría debe cobrar US$ 684 millones por irregularidades o casos de corrupción

Este valor incluye capital, intereses y costas procesales Los casos de corrupción o dinero "perdido" por fallas administrativas y contractuales continúan con el proceso de recuperación de dólares que han sido desviados. Por este motivo la Contraloría ha emitido títulos de crédito por US$ 684 millones de dólares en contra de funcionarios públicos por irregularidades que le costaron al Estado.

En este rubro también se incluyen el capital, los intereses y las costas procesales de cada caso. Según la entidad esto también corresponde a procesos de determinación de glosas y multas. Este último ha sido una acción frecuente por parte de entidad de control como, por ejemplo, la determinación de las mismas a exfuncionarios por la emisión, colocación y pago de certificados de tesorería.

Según las cifras que maneja la Contraloría hasta el año anterior se preestableció glosas por US$ 1150 millones y multas por US& 10,5 millones. A pesar de esto, se explicó que existen problemas después de esta predeterminación debido a que, primero, por ley los sancionados pueden recurrir los valores a pagar ante el Tribunal de lo Contencioso. Segundo, la atribución de cobrar esos valores no está solo en manos de la Contraloría, por ejemplo, entidades como Petroecuador o los Gobiernos locales tienen capacidad coactiva y, por lo tanto, llevan sus propios registros de lo ‘recuperado’.

Debido a estos retrasos el Ejecutivo, por medio del consejero presidencial, Santiago Cuesta, afirmó que el Gobierno contrató a cinco empresas para recuperar el dinero de la corrupción, ya que la mayoría o el total se encuentra en otros países. Días atrás, se aprobó la Ley de Lucha contra la Corrupción que plantea cambios de procedimientos. (BGV)

