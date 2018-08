Ecuador no descarta tomar medidas complementarias a exigencia de pasaporte a venezolanos

Viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, informó que país se encuentra organizando una reunión internacional regional para analizar flujo migratorio de estos ciudadanos El viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, informó que el Ecuador se encuentra organizando una reunión internacional regional para analizar el flujo migratorio venezolano a las distintas naciones. Sin adelantar nuevas medidas, anunció que la Cancillería, en conjunto con el Gobierno central, está analizando la situación y no descarta tomar decisiones complementarias a la exigencia del pasaporte a los ciudadanos de Venezuela.

“Creo que hay que coordinar acciones, este no es un problema solo del Ecuador, Colombia o Perú, sino regional. En ese sentido, la Cancillería ecuatoriana ha tomado la iniciativa de organizar una reunión internacional para tratar, específicamente, los flujos inusuales de ciudadanos venezolanos, e interactuar entre los distintos gobiernos para establecer lo que está sucediendo en cada nación”, informó.

Desde varios sectores, se ha dicho que esta medida es inconstitucional e ilegal. Para Chávez, desde el punto de vista humano, la situación que viven los ciudadanos venezolanos es muy penosa y que lo ideal es que en el mundo no existan fronteras. “En ese sentido, nuestra Constitución y nuestra Ley de Movilidad Humana son muy garantistas, pero tenemos una responsabilidad como gobierno”.

“Tenemos una responsabilidad con nuestro país, con nuestros ciudadanos, por lo que nosotros debemos buscar los puntos de equilibrio, que es lo fundamental. De lo contrario, lo que habría sería caos, un desorden total y consideramos que eso no le conviene a nadie, ni siquiera a los propios migrantes que ingresan al Ecuador”, comentó.

Según mencionó, en este caso, el Ecuador tiene un problema fundamental que, incluso, ha sido analizado con el gobierno de Venezuela. “Como Cancillería, nosotros hemos convocado al Embajador de dicho país para manifestarle la necesidad de que nos ayuden a solucionar la falta de documentos o papeles que no son adecuados, que emite el régimen venezolano”.

“Lamentablemente, no tenemos una respuesta todavía y de esto ya data bastante tiempo. Entonces no ha habido una reacción contundente, favorable, como nosotros esperábamos, por parte del Gobierno venezolano. Al no existir esta reacción, nosotros tenemos un problema porque tenemos a miles de ciudadanos venezolanos que están en el país sin poder regularizarse, la mayor parte de ellos porque no tienen documentos adecuados”, manifestó.

Según aseveró Chávez, el Gobierno tendrá que seguir analizando el tema y consideró que la exigencia de pasaporte tendrá que ser complementada con otras. “Esto tiene una repercusión política importante que debe ser tomada por la Cancillería y por los demás ministerios, de forma conjunta con el Gobierno. Por lo que prefiero no adelantar criterios sobre qué es lo que vamos a hacer, pero tenga la seguridad de que el tema está en análisis y de que se tomarán otras medidas complementarias”.

En varios países a los que están llegando ciudadanos venezolanos se ha observado diversos brotes de xenofobia en su contra. A criterio del Viceministro, el Ecuador no es una excepción. “El país ha venido recibiendo un flujo de ciudadanos extranjeros en general y la situación es compleja porque no se tienen los suficientes recursos. Ecuador, en cierto sentido, es un país que hace, proporcionalmente, más que otros, por ejemplo, el acceso a la educación o salud a ciudadanos extranjeros con la carga presupuestaria que eso conlleva”.

“Entonces, si a eso le añadimos que tampoco existen suficientes fuentes de trabajo, que eso es una realidad, podemos entender un poco, que haya un incremento de una reacción que exige, de alguna manera, de una medida gubernamental para ordenar el tema migratorio. El pedir pasaporte es un acto de responsabilidad. Creo que las autoridades debemos ser responsables con nuestros deberes y debemos actuar en el marco de la ley y de lo que nos permite la Constitución y la Ley de Movilidad Humana”, ratificó. (JPM)

Fuente: Telediario (Ecuador TV)

