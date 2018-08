Pamela Aguirre: "Ningún país está preparado para ser una nación de acogida, debemos apoyar a venezolanos"

Parlamentaria aseguró que el trabajo tiene que ser a nivel regional Pamela Aguirre, parlamentaria Andina, se refirió a la decisión del Gobierno de pedir a los ciudadanos venezolanos el pasaporte y aseguró que es necesario que el régimen siga brindando su apoyo a las personas de este país. "Ningún país está preparado para ser un estado de acogida, tenemos que ir a la causa y no las consecuencias. No podemos culpar a los migrantes por salir de su país, lo que se tiene que hacer es identificar la causa que hace que todas estas personas necesiten migrar".

“Hemos hecho algunas sesiones especialmente en territorio. En el 2005, Venezuela pidió la salida del Parlamento Andino y de la comunidad Andina al ser un Estado fuera de nuestro organismo para nosotros es mucho más difícil y no podemos regularla. Los parlamentarios hicimos un pronunciamiento respecto a la necesidad de que los países coordinen políticas migratorias”.

La funcionaria explicó que el Parlamento Andino ha tratado el tema de migración, “hemos conseguido que en Chile se haga cambios en la legislación sobre este tema. Todo este tema migratorio nos ha obligado a penar a que este un tema que afecta a la seguridad y con la necesidad de regular este flujo de personas”.

Asimismo la parlamentaria se refirió al caso Gabela y los procesos investigativos que se están llevando a cabo en la Fiscalía y en la Asamblea Nacional. “Queremos saber la verdad. No hagamos político un tema judicial. El perito Meza dice que en el tercer informe estaban los nombres de los autores del delito, no puede olvidarse de unos nombres tan rápido ¡Qué los diga!”.

También se refirió al proceso de evaluación que ha llevado a cabo el Consejo de Participación Transitorio y aseguró que este ha destituido a todas las autoridades examinadas. “Nos preocupa el desmantelamiento progresivo del país. Hoy no tenemos ninguna función del Estado donde no existan autoridades cesadas, destituidas, cambiadas, transitorias y donde no se haya puesto en duda su designación legal”.

Para Aguirre, este Gobierno no ha continuado con el proceso de la Revolución Ciudadana. “en 10 años, el país tuvo estabilidad con un gobierno que inauguraba obras cada semana. La revolución es proceso que no se está siguiendo. El nuevo régimen ha destruido en 14 meses lo que nos tomó 10 años construir”. (BGV)

Fuente: Radio Platinum/ Ecuadorinmediato