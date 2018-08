Margarita Hernádez renunció a su encargo en SEPS para poder integrar terna remitida por presidente Moreno

Ecuadorinmediato.com cumple con pedido de rectificación solicitado por Superintendencia de Economía Popular y Solidaria En relación a la nota titulada "Margarita Hernández es designada como Superintendente de Economía Popular y Solidaria", publicada el pasado 13 de agosto de 2018, Ecuadorinmediato.com cumple con el pedido de rectificación solicitado por el organismo y aclara que Hernández fue posesionada como Superintendente encargada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y no por su titular. Pero además, explica que ella renunció a su encargo previo a integrar la terna remitida por el presidente Lenín Moreno.

A continuación, exponemos la solicitud de rectificación enviada por la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional de la SEPS, de manera textual:

Reciba un cordial saludo de parte de la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional de Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), el motivo de la presente es solicitarle, de acuerdo al artículo Art. 23 de la Ley Orgánica de Comunicación, derecho a la rectificación de la nota titulada: “Margarita Hernández es designada como Superintendente de Economía Popular y Solidaria”, publicada el día lunes 13 de agosto de 2018, a las 18h53, en el portal web www.ecuadorinmediato.com.

En la misma hay dos puntos que deben ser rectificados ya que no son correctos. Específicamente en el tercer y sexto párrafo (en negrillas): “De acuerdo a un reporte de diario El Universo, las comisiones del CPCCS-T que verificaron los requisitos e inhabilidades de la terna para la SEPS recomendó devolver las postulaciones al presidente Lenín Moreno, para que presente nuevos elegibles. No obstante, el pleno del Consejo Transitorio subsanó los supuestos incumplimientos y aprobó que Hernández pase a la etapa de impugnación, luego de haberla llamado a una audiencia para que explique y detalle las observaciones. Aquí hay una imprecisión, porque se afirma que la comisión recomendó devolver las postulaciones al presidente Lenín Moreno, para que presente nuevos elegibles y lo correcto es que esta comisión aprobó la verificación de los requisitos porque sin esto no pasaba a la segunda etapa de impugnaciones.

Otra imprecisión se encuentra en el sexto párrafo (en negrillas): “El también establece como una inhabilidad el haber ejercido como superintendente en los últimos tres años, por encargo del titular de esa institución”. Margarita Hernández fue posesionada como Superintendente Encargada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, no por el titular de la institución ya que en este caso el titular de ese entonces Patricio Rivera, fue cesado de sus funciones como Superintendente de Economía Popular y Solidaria. Adicionalmente, Margarita Hernández renunció a su encargo el 26 de junio de 2018, previo al envío de la terna remitida por el Presidente de la República, lo que la habilita para formar parte de esta terna.

