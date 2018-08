Tribunal declaró improcedente pedido de nulidad presentado por defensa de David Romo

El abogado defensor denunció irregularidades en el proceso e insiste que este caso debe ser investigado por el delito de desaparición forzada y no por asesinato Este lunes 20 de agosto se reinstaló la audiencia de juzgamiento en contra de 5 procesados por el presunto asesinato de David Romo, quien desapareció en mayo de 2013. Milton Castillo, abogado de la madre de David, solicitó al Tribunal de Garantías Penales de Pichincha la nulidad del proceso y señaló que debería ser investigado por el delito de desaparición forzada. Sin embargo, el Tribunal declaró improcedente el pedido.

“Ningún tribunal se ha querido pronunciar sobre la desaparición de David, es inaceptable jurídicamente y es el fundamento para nuestra petición de nulidad”, afirmó Castillo.

Lamentó que el Tribunal está conformado por un juez, que en su momento, dijo, no se pronunció sobre la conexidad. “El tribunal, dentro de esta audiencia, ya adelantó criterio de que el principio de conexidad no le importa o no existe”, acotó.

Sin embargo, el Tribunal presidido por el juez Wilson Caiza declaró improcedente este pedido. Alexandra Córdova, madre de David, denunció inconsistencias en este caso y afirmó que la Fiscalía no ha podido demostrar su tesis de que su hijo habría sido asesinado y sus restos incinerados. La Fiscalía presentó 41 testigos para sostener esta teoría.

“Se quiere sostener un tesis, que por sí sola, se cayó la semana pasada cuando el fiscal a cargo quiso suspender la audiencia para salir a una búsqueda del cuerpo de mi hijo, cuando en esta audiencia supuestamente la tesis es que mi hijo fue asesinado e incinerado”, expresó Córdova.

La madre de David Romo presentará al exministro del Interior, José Serrano, como testigo debido a que, según explicó, en su momento Serrano dio declaraciones confirmando la muerte de David y disculpándose por errores en el proceso. Córdova quiere saber quién le informó sobre la muerte y a de cuáles errores se disculpó.

Fuente: Púbica FM, EcuadorInmediato