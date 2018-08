Galo Chiriboga asegura precio justo en pago de vivienda a familia Chladek (AUDIO)

Audio Agosto 20 - Galo Chiriboga



Según Exfiscal, se le canceló a pareja alemana un valor superior a 300 millones de sucres que, en esa época, era valor que tenía dicha propiedad Una vez que se abrió una indagación previa contra el exfiscal Galo Chiriboga y su esposa, María Espinal, por un supuesto delito de acción pública por haber adquirido, supuestamente bajo engaños, una propiedad de los esposos alemanes Edmund Chladek y Bárbara Chladek, el denunciante del caso, el exasambleista Cléver Jiménez, llegó a la Fiscalía para reconocer su firma en la denuncia interpuesta y entregar una versión libre y sin juramento. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, el Exfiscal General del Estado detalló, como línea del tiempo, varias de las acciones judiciales y sentencias que se dieron con respecto al caso, evidenciando así, que el pago por la vivienda fue justo.

Chiriboga precisó que sobre este proceso se han dado dos juicios. El primero se inicia en el año 2002 acerca de una lesión grave, previo al cual hubo uno presentado el 6 de abril de 1995. “Este es el origen de todo el problema. En esa demanda hay un banco ecuatoriano que se llamaba Bancomex al cual la familia Chladek había suscrito un pagaré por la suma de 220 millones 946 mil sucres, mismo que no fue honrado por parte de ellos”.

El 14 de noviembre de 1996, el Juez Quinto de lo Civil de Pichincha, de esa época, establece que la pareja alemana tiene la obligación de pagar el pagaré, explicó el Exfiscal. Indicó además que, ante esta sentencia, se apela ante la Corte Superior de Justicia de Pichincha, de la cual resulta una nueva sentencia el 2 de diciembre de 1998, en la que se establece que la apelación interpuesta por los Chladek no tiene fundamento jurídico alguno.

Terminado este proceso, relató Chiriboga, Bárbara Chladek pide que se llegue a un acuerdo porque evitaba que, luego de esta sentencia, se produzca un remate del bien. “Con la señora se llegó a un convenio, que se establece en el contrato, y se sustituye las obligaciones que tenía la alemana con Bancomex y con una empresa que la había demandado que se llamaba Remar, y exigió unas condiciones adicionales para llegar al acuerdo”.

“Efectivamente, ella conocía que la empresa Madrigal Finance Corp era panameña, que se le hacía por razones que se le explicó claramente, y firma el contrato de compra-venta luego de haber recibido todos los valores que el contrato de compra-venta exigía al comprador. Terminada la negociación y recibida la plata, para sorpresa; la señora presenta un nuevo juicio el 22 de octubre del 2002 argumentando que el precio que se le pagaba no era justo”, detalló Chiriboga.

Este caso, comentó, lo conoció el Juzgado 13 de lo Civil. El abogado defensor de la familia alemana era Telmo Borja. El 20 de septiembre del 2006, el Juzgado determina que la demanda presentada por los Chladek, argumentando que no se les había pagado un precio justo, no tiene asidero. Les pide además, que lean las cláusulas: quinta, sexta y octava de la sentencia que asegura que el precio que recibieron por la casa es superior a los 300 millones de sucres.

“300 millones de sucres que, en esa época, era el valor que el inmueble tenía. Por lo tanto, la argumentación que se da de que no se le pagó el precio justo, carece de razón por las sentencias que están ejecutoriadas y son de hace, prácticamente, 19 años. Además, esta sentencia fue apelada por los Chladeky su defensa y llegó a la Corte Superior el 9 de julio del 2007, que dictó la sentencia confirmando que no había ningún pago indebido”, explicó.

Galo Chiriboga precisó que se evidencia la cantidad de casos y de funcionarios judiciales que intervinieron en estas causas y que, por cierto, para esa época; él no era Fiscal ni pertenecía al sector público. “Los recursos con los cuales se honró esta obligación están claramente determinados en el contrato y en el banco. Por lo tanto, esta denuncia es sobre un asunto civil, que no cabe acción penal alguna”.

Sin embargo, esta causa penal se inicia por la denuncia de Jiménez. “El señor Jiménez es un actor político. Es más, él, a través de redes sociales, está publicando los impulsos fiscales de esta indagación, lo cual está expresamente prohibido por la ley. Las indagaciones son de carácter reservado”.

“Lo que está haciendo él es fuera de la ley y, por lo tanto, lo evidencio. Es decir, no se puede difundir lo que está en una indagación. Pero esta difusión evidencia, claramente, el carácter político que tiene esta denuncia”, criticó Chiriboga.

Según lo mencionado por Edmund Chladek, pedirá una reparación por daños y perjuicios porque el Exfiscal no les habría permitido sacar sus pertenencias. Sin embargo, Chiriboga desmintió esta versión. “No es cierto. Es más, hay un recibo de USD $2.300 dólares, si mal no recuerdo, por los enseres que los señores Chladek dejaron en esa casa y eso está también en el proceso”.

A criterio del Exfuncionario, este es otro de los casos que se abren en contra de quienes formaron parte del gobierno del expresidente Rafael Correa. “Todos los elementos me llevan a esa conclusión. Es decir, iniciar un proceso penal sobre un contrato civil que se suscribió hace 19 años, no cabe duda de que se va por esa línea”.

Galo Chiriboga confirmó que asistirá hasta la Fiscalía para comparecer en el caso. “Voy a ir a rendir la versión cuando me notifiquen, porque todavía no lo han hecho, pero yo estoy aquí, jamás he abandonado el país, he cumplido con todas mis obligaciones como funcionario público, no ha habido ninguna tacha a las diferentes actividades que, durante estos 30 años, he servido al país. Por lo tanto, esta campaña de desprestigio en mi contra y contra mi familia, es absolutamente injusta”.

Caso Gabela:

“No era un caso que le correspondía al Fiscal General llevarla porque fue un delito que se cometió en Guayaquil, mismo que fue investigado por la Fiscalía del Guayas”, aclaró. Asimismo, mencionó que el Fiscal que llevó el caso obtuvo una sentencia condenatoria de 25 años por parte de los jueces en contra de varios acusados, luego de haber presentado las evidencias. Reiteró que esta sentencia fue apelada y confirmada; llegó a casación, en donde también fue confirmada.

En cuanto a diligencias realizadas por su persona, a propósito de la petición hecha por la, en ese entonces, ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, de investigar al Comité Interinstitucional por el depósito de USD $20.000 dólares en efectivo que el fiscal de Samborondón, encargado de la indagación del crimen, hizo en su cuenta del Banco de Guayaquil, Galo Chiriboga indicó que su disposición fue la de realizar una investigación sobre este supuesto pago.

“El Fiscal que llevó el caso demostró de dónde había obtenido esos recursos. Es más, pidió a los medios públicos que rectificaran esa información con todos los recibos y papeletas de depósitos y el origen de esos fondos, que no tenía nada que ver con el asunto que él investigaba", detalló.

Caso “González y Otros”:

“Sobre este caso hubo una denuncia en la Fiscalía, yo ya comparecí, rendí mi versión. En este caso hubo una ejecución extrajudicial ocurrida en una farmacia en Guayaquil en donde asesinaron a 8 personas contra el piso cuando éstas estaban rendidas”, recordó.

Al tiempo que indicó que, a través de una pericia internacional se logró establecer, claramente, la responsabilidad, a través de evidencias, de los autores del crimen. “Por lo tanto, en este momento, el decir que hay una persecución política contra esas personas, no tiene fundamento alguno. Este es un hecho absolutamente circunscrito a la lógica de los derechos humanos relativa a una violación grave de derechos humanos que es una ejecución extrajudicial”. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com