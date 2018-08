Marco Proaño: "Estado tiene que aportar con 40% a Seguridad Social sino seguiremos en números rojos"

Veedor del IESS aseguró se necesita reforzar a este sector del Estado Marco Proaño Maya, veedor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, aseguró que es indispensable que el Estado aporte con el 40% a la Seguridad Social desde el 2019, "si esto no se hace continuaremos con números rojos". El funcionario aseguró que la decisión del pasado régimen de no aportar a este sector fue inconstitucional.

Explicó que en términos de recaudación en el IESS se tiene que trabajar sobre la base de solidaridad, “esto quiere decir que los activos aportan por los pasivos, que los jóvenes aportan por los viejos, el que tiene buena salud aporta por el que tiene una enfermad y también es una solidaridad intrageneracional porque el que tiene más aporta por el que tiene menos. Esto es financiamiento de las prestaciones”.

Aseguró que cuando el Estado, en el régimen anterior, se “alzo de hombros ante este sistema puso en grave daño a la seguridad social. Esto sobre todo a las nuevas generaciones”. Proaño recordó que el Gobierno tiene la obligación de contribuir a la seguridad social, “esta es una obligación, si el Estado no participa del financiamiento no va a haber la capacidad financiera para mantener las prestaciones”.

“Esta es algo histórico desde 1942, ningún gobierno se atrevió a topas ese 40% con los fondos del Estado. El IESS después de que se quitara este aporte tuvo que hacerse cargo del 100% de estas prestaciones, cuando el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social decidió aceptar los bonos del Estado y no dinero (régimen anterior). Estamos hablando de un plazo de 10 años, quien va a responder por ese dinero que el BIESS tenía que invertir para robustecer el sistema de prestaciones”.

Proaño explicó que cualquier decisión que anule derechos es inconstitucional, “los derechos no son regresivos sino progresivos, cuando se tomó la decisión de suprimir el 40% de aportaciones esta fue inconstitucional “.

“Actualmente se creía que el fondo de pensiones debía tener US$ 14 mil millones de reserva y ahora tiene US$ 7 900 millones, cada año se va carcomiendo el fondo de pensiones. Según estudios el último año de reserva positiva para este rubro es el 2022 si no hay aporte del Estado y si se bajó la contribución de este rubro, esto será perjudicial”.

Proaño afirmó que este problema es grave ya que apenas quedan años para poder pagar pensiones. “Como estamos en un sistema de reparto hay una proporción, idealmente sería, siete activos por un pasivo, actualmente estamos en 6.2%”. El funcionario aseguró que si el Estado no aporta con el 40% a la seguridad social este estaría con números rojos. (BGV)

Fuente: Majestad/ Ecuadorinmediato