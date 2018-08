Presidente FUT: "Retiro de subsidios obedecen a exigencias y presiones del FMI"

Audio Agosto 20 - José Villavicencio - Presidente FUT



Además, señaló que de concretarse esta medida iniciarán una movilización hasta que Gobierno se retracte José Villavicencio, Presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), se refirió a la Décima Convención Nacional de este organismo, en la cual, decidieron realizar una movilización el próximo 20 de septiembre, esto, como un rechazo ante una posible eliminación de los subsidios a la gasolina. Ante esto, el directivo aseguró que estas medidas económicas que presuntamente tomará el Gobierno son por presiones y exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Villavicencio explicó que aunque hasta el momento no se ha confirmado la eliminación de estos subsidios y afirmó que este tipo de políticas son debido a presiones del FMI: “Creemos que las medidas que quieren tomar, no son medidas que va a resolver el tema económico, sino, obedecen a una exigencia y presión del Fondo Monetario Internacional, nosotros conocemos que plantearon la eliminación de subsidios y el tema de que exista más tercerización laboral en el país”.

El directivo manifestó que son consientes que estas medidas siempre han sido la receta económica que impone este organismo; por lo cual, de concretarse el retiro de subsidios saldrán a las calles hasta que se rectifquen estas decisiones “Si se eliminan los subsidios a los combustibles inmediatamente el FUT convocará a una movilización nacional hasta que se cambien estas medidas, miles de personas marcharán en las principales provincias del país”.

Por otra parte, señaló que en el diálogo con el Gobierno Nacional nunca trataron el tema de la eliminación de subsidios, por lo que están sorprendidos y buscarán reunirse y dialogar con el Primer Mandatario y el Ministro de Finanzas, pero, hasta el momento no han recibido respuesta: En las reuniones que hemos tenido hemos discutido sobre varios temas, pero no sobre esta temática, por eso, en julio mandamos un documento al Presidente para solicitar una reunión con él, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Además, presentamos una solicitud de diálogo al Ministro de Economía en los primeros días de agosto, pero tampoco hemos recibido una respuesta”.

Para concluir su intervención, cuestionó al Gobierno; ya que, califica como contradictorio que se condone multas y recargos a grandes empresarios y por otro lado se incremente el valor de los combustibles: “Hemos planteado otras alternativas para resolver la crisis como revisar la intermediación petrolera, ajustar el pago del impuesto a la renta y recuperar los 40 mil millones de dólares que fueron robados en los últimos 10 años, pero no afectar a los trabajadores”.

Fuente: Ecuadorinmediato/Radio