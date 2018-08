Javier Arcentales: "Pedir pasaporte a venezolanos es inútil, solo ubica a esta población en situaciones de riesgo" (AUDIO)

Audio Agosto 20- Javier Arcentales



Vocero de Defensoría del Pueblo aseguró que es necesario generar políticas migratorias a nivel regional Javier Arcentales, vocero de la Defensoría del Pueblo y asesor de despacho en temas de movilidad humana, aseguró que la decisión del Gobierno de pedir el pasaporte a ciudadanos Venezolanos es una medida de control que puede afectar la situación de esta población. "Esta medida complica todo, inclusive es inútil". Explicó que este mandato ubica a la población migratoria en situaciones de riesgo

“Nos ha sorprendido la medida que ha adoptado el Ecuador, porque no sabemos a qué atiende la misma. Desde la Defensoría del Pueblo hemos abogado para que exista más bien un plan integral que aborde las diferentes dimensiones de lo que implique esta crisis humanitaria que está viviendo la población venezolana”.

Arcentales aseguró que sorprende que la única decisión por parte del Estado ecuatoriano haya sido la obligatoriedad de presentación del pasaporte para los ciudadanos venezolanos. “La exigencia de este documento es una medida de control. Las repercusiones que esto ha tenido, como lo hemos podido constatar a través de nuestras delegaciones, es realmente perjudicial porque se está complicando la situación mucho más”. Afirmó que esto no afecta únicamente a la ciudadanía del país vecino sino en general al tratamiento de la migración a Ecuador.

“Lo que hemos podido constatar es que frente a esta exigencia muchas personas, al no poder cumplir, pues esta continuando el transito migratoria hacia otros país de manera de Irregular”. El funcionario mencionó que esto impide al Ecuador tener la certeza de cuantas personas ingresan al país y esto ubica a la población en situaciones de riesgo.

Explicó que este requisito del pasaporte por parte del país está generando una situación “de mayor descontrol. El mismo Estado no va a tener las cifras y eso es lo que nosotros estamos rescatando”. Ante la declaratoria de Perú de también exigir el pasaporte para el ingreso de venezolanos a su país a partir del 25 de agosto, “esto solo complica la situación de una crisis humanitaria que se está viviendo a nivel regional”.

“Lo que hemos podido conversar con estas personas es que debido a esta situación que se está viviendo en Venezuela, donde sus ciudadanos no están siendo atendidos en sus derechos, no tiene otra opción que salir”. Explicó que el efecto de esta resolución es que la gente no va a dejar de salir sino que ahora se incrementará la irregularidad migratoria en diferentes países.

“A un Estado le conviene mucho más que personas de otras nacionalidades se regularicen porque sabe exactamente cuánta población tiene, bajo qué condiciones, poder garantizar derechos e inclusive cumplir con tributos. Con esta medida de control solo se consigue lo contrario”.

Aseguró que a lo que deben apostar los estados es llamar la atención a una nación para que solucione las causas estructurales de esa migración que se está viviendo. “Es decir, que Venezuela responda a sus connacionales respecto de la garantía de las necesidades básicas que tienen. La causa principal no está en las personas como tal sino atender la situación que ha causado la expulsión”.

“Hacemos un llamado desde la Defensoría del Pueblo, a que las autoridades y, en especial, a la Cancillería promueva a nivel regional una respuesta para que Venezuela resuelva estas causas estructurales y no hayan personas que tengan que salir de su país”.

Sobre la situación que se está viviendo en Ecuador, donde se han registrado diferentes respuestas, sobre la decisión del Gobierno ante los venezolanos, Arcentales, explicó “hemos sido testigos de las reacciones que se han dado en nuestra sociedad, algunas son lamentables, pero hay que ser enfáticos, la exigencia del pasaporte no soluciona ninguno de los problemas y temores que tiene la sociedad ante la migración”, esto debido a las reacciones de ecuatorianos asegurando que los migrantes podrían quitar trabajo o se aumentaría la inseguridad con la llegada de estas personas.

“Estos temores son infundados en su mayoría y, más bien, contribuyen a generar mayor conflictividad, alteración social y brotes de xenofobia. La medida del pasaporte no atiende a ninguno de esos temores sino, más bien, las complica aún más”. Comentó que con el Plan Integral sobre este tema se propone la generación de información a la población local de “que estamos recibiendo a los ciudadanos venezolanos justamente para informar los motivos por los cuales salen de su país”.

“Existen muchas personas que han mostrado su solidaridad y creo que esto tienen que ser canalizado. Tenemos que dar información también a la población que está llegando sobre la situación del país al que llega, posibilidades de regularización, sitios donde puede pernoctar, entre otras. Son cosas importantes que se necesita generar”.

Arcentales explicó que se ha constatado que no existe esa información y por esto se ha generado este conflicto entre ecuatorianos y venezolanos. “Hay que hacer un llamado a la solidaridad de las personas a mirar con mayor profundidad estos argumentos que se están esgrimiendo”.

Asimismo aseguró que en temas de trabajo si alguien decide contratar a una persona que se encuentra en una situación de riesgo no es problema de este último sino de quien decide aprovecharse de las condiciones de esta persona.

“Hay que ir decostruyendo estos argumentos que van creciendo y esto solo se lo conseguirá entregando información y por eso realizaremos campañas informativas en este sentido y llamando a la convivencia, solidaridad y empatía”. Recordó que también Ecuador vivió un gran éxodo de personas.

“Lo que cabría en este momento es que si habría personas en situación irregular, que no han podido obtener un visado es que desde Cancillería se abra un proceso para que puedan regularizarse sus papeles y tengan mejores condiciones. Quien maneja la política migratoria es el Estado, si es que yo vuelvo accesible un visado la gente lo va a hacer”.

Explicó que esto permitirá exigir a trabajadores como empleadores que cumplan con derechos. “Si tenemos población en situación irregular esta puede ser proclive a explotación u otras formas delictivas. No es un tema de ecuatorianos vs venezolanos, las aclaraciones que estamos haciendo es precisamente ante una políticas migratorias que están provocando esta visión de ecuatoriano contra venezolanos”.

“No es esta la intención sino tener una política migratoria que promueva la convivencia adecuada. Definitivamente esta medida del pasaporte complica todo y en este sentido es inútil”. Arcentales, aseguró que se está trabajando en la articulación junto con las otras defensorías del pueblo de Colombia y Perú para dar seguimiento a esto y promover una respuesta regional.

“Lo que hemos visto es que cada Estado ha promovido sus propias políticas y demuestra es que no hay un nivel de organización. Queremos que los estados puedan articular una respuesta regional y conseguir una posición de organismos internacionalices como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato