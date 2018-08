Cristhian Noboa fuera de las canchas por seis meses tras lesión de ligamentos

A través de su página oficial, Zenit confirmó la lesión del volante ecuatoriano, Christian Noboa por seis meses. El volante de contención salió herido a los 59 minutos en el último compromiso de su equipo: “Como resultado del examen, Christian Noboa reveló un daño en el ligamento cruzado anterior de la articulación de la rodilla derecha. En un futuro cercano, el mediocampista será operado, el período de recuperación total se estima en seis meses”.

En resumen, Noboa se ausentará por el resto del año y volvería a las canchas a mediados de febrero 2019.

El ecuatoriano fue uno de los héroes de la histórica remontada ante del Dinamo Minsk (8-1) en la Liga Europa y regresó esta temporada al Zenit tras una breve cesión en el Rubín Kazán.

Cristhian Noboa no contaba para el italiano Roberto Mancini, pero se ganó la titularidad con el nuevo técnico haciendo pareja en la medular con el argentino Leandro Paredes.

(PF)

Fuente: Teradeportes – El Telégrafo – Estadio

56 - Bad news Zenit fans. Noboa is leaving the pitch injured, could be a bad one.

➡️ Noboa

⬅️ Kranevitter#ZenitUral 2-1 pic.twitter.com/vGvA3s3M5V