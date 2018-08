FITCH estima que deuda del Gobierno en Ecuador aumentará en 51,3% con relación al PIB 2018

Este organismo Bajó la calificación de deuda de largo plazo de Ecuador de B a B- Mediante una publicación la corporación financiera estadounidense, Fitch Group, rebajó la calificación de incumplimiento de emisor en moneda extranjera (IDR) largo plazo de Ecuador de B a B-. Esta entidad estima que la deuda del país ascenderá al 51,3% con relación al Producto Interno Bruto (PIB) en este 2018.

El FITCH aseguró que esta rebaja se debe a que existen mayores restricciones de financiamiento fiscal en medio de un deterioro constante de las métricas clave de Ecuador. “Incluida la creciente deuda pública, carga de intereses, así como un menos crecimiento económico relativo a la mediana B”.

Esta corporación norteamericana señaló que en el 2018, las necesidades de financiamiento del Gobierno de Lenín Moreno serán de US$ 11,7 mil millones. Hasta ahora, en la gestión actual, se recurrió a mercados financieros internacional en enero por US$ 3 mil millones, y recibió aproximadamente US$ 1,1 mil millones de fuentes bilaterales y multilaterales, en esta se incluye la venta a futuro de petróleo a China.

En el mercado interno, aprovechó los bolsillos de liquidez de las entidades del sector público y otras fuentes por $ 1.800 millones adicionales. A pesar de todo este financiamiento el Ecuador necesitaría otros US$ 5,8 mil millones para cerrar su brecha financiera en lo que resta del año.

El Ficth aseguró que este año Ecuador podrá cerrar esta brecha mediante una combinación de financiamiento multilateral y bilateral junto con la refinación de la deuda interna y cierta acumulación de atrasos en los proveedores, “las perspectivas para 2019 y 2020 son más inciertas”, según la publicación de esta entidad.

Asimismo, esta corporación estima que el Ecuador aumente su deuda con relación al PIB en un 51,3%, esto es casi el doble de cuando el Fitch elevó la calificación del país a B en 2013. También anunció que se espera que los intereses con relación a los ingresos del gobierno se acerquen al 10% en 2020, casi el doble del nivel del 2016. (BGV)

Fuente: El Telégrafo/ Ecuadorinmediato