ECUADOR: QUE CADA QUIEN CARGUE CON SUS CULPAS

Por: Dr. Francisco Herrera Aráuz exclusivo para www.ecuadorinmediato.com Ecuador alterna rápidamente entre la emoción o la depresión con comportamientos distintos en los políticos y la política, y que dan como resultado actuaciones públicas dependiendo de tal momento. Vamos velozmente del "acabar con el correismo" a una especie de catarsis con las justificaciones en nuestra clase dirigente, tanto para reconocer los méritos que tuvo el anterior gobierno, como para proclamar a los "arrepentidos de última hora" que se desligan rápidamente del "morenismo" y no quieren ser señalados. No, ellos propiciaron esto, ellos deben cargar con la culpa.

Ecuador está dividido y quebrado en múltiples partes. Quieran o no aceptarlo desde hace mucho tiempo atrás la fragmentación política ha sido parte de la historia de la nación, y los líderes como la clase dirigente han propiciado o azuzado tal división para aprovecharse en sus fines, o para gobernar con su proyecto político. Hemos pasado de los tiempos de paz, que son de corta duración, a la confrontación crispada de pasiones o, al enfrentamiento armado con dolorosas heridas que han sangrado a la sociedad ecuatoriana.

Si los tiempos del expresidente Rafael Correa fueron de polarización, él con un liderazgo indiscutible logró concentrar a su alrededor a más de la mitad de los connacionales que le siguieron a lo largo de su diez años con un respaldo masivo muy fuerte. Pero, todo era Correa frente a una fragmentada oposición que perdió la iniciativa en muchos momentos y que hizo mas bien de la prensa y ciertos periodistas el principal actor político opositor.

Al entregar el poder el 24 de mayo de 2017, el presidente Lenín Moreno recibió la misma nación dividida en la mitad, casi con un corte sagital de un 51% que lo respaldó en las urnas, era la misma tendencia masiva de Alianza País y el Frente Unidos que siempre estuvieron con Correa Delgado, frente a la múltiple oposición que se había agrupado entre partidos políticos, de extrema derecha a extrema izquierda, organizaciones sindicales, gran prensa, los gremios empresariales y sindicales, que perdieron las elecciones y que en esos momentos no asumieron la derrota.

Sin embargo, surgió lo inexplicable en el actual gobierno. Asumiendo una posición extrañamente contradictoria el régimen decidió irse por el camino de lucha contra el correismo, abriendo la puerta a los opositores a que se alleguen a sus filas y disponer del poder a su favor, volcándose mas bien a perseguir a sus partidarios, a los que les “agarró odio” y cual si fuese un plan siniestro se dedicó como único objetivo a gobernar para “acabar con Correa” según lo han expresado sus voceros en forma insistente y, con especial exaltación algunos de los medios de comunicación que han sido el “caballo de batalla” con el que ha contado el gobernante actual para este propósito.

Con esta acción el presidente Moreno Garcés fragmentó a su propia base política, casi la destruyó y se quedó en su favor solo con un grupo de Alianza País quebrando más a la nación, poniendo en duda constante su respaldo político a la hora de tomar decisiones. Puede decirse que con este gesto ganó a una buena parte de la oposición que se ha sumado a respaldarle en forma presunta, ya que el viraje da resultados inmediatos, pero no asegura nada a largo plazo. Tampoco es seguro el apoyo total de los grupos opositores porque los intereses son disímiles y, por ende, la disputa les abrió brechas entre ellos mismos del “hasta donde y hasta cuando” respaldar a Moreno, eso mientras dure el beneficio propio.

Confiado en este accionar y con el fin de consolidar su respaldo, el presidente Moreno convocó a una consulta popular, cuyo proceso resultó ilegal e inconstitucional. Bajo el grito del “Si, 7 veces Sí” el régimen y la ex oposición gritaron y proclamaron que necesitaban el poder total para “¡Acabar con el correismo!” haciéndose de un mandato que les de la oportunidad de imponer un modelo político-económico-ideológico-social muy distinto y totalmente opuesto al que la gente respaldo en las urnas a Moreno Garcés. A partir de ahí se toman decisiones, dictar sanciones, ajustar presupuestos, perseguir a contrarios, ordenar cambios político-ideológicos de forma y fondo para acomodar al gobierno y sus nuevos aliados.

Bajo el consentido de que hay apoyo de más del 60% logrado entre la oposición y lo que queda de AP hoy llamado “morenismo” el ambiente de inestabilidad, traición e incapacidad de la que se acusan entre ellos, esta llegando un punto extremo. Lo que está pasando en el país son las actuaciones grotescas y atrabiliarias de JC. Trujillo, las destituciones, acciones ilegales contra exfuncionarios acusados del delito de ser “correistas” como la gran falta a más de una serie de atropellos a la honra de las personas que antes fueron sus compañeros de lucha y llevaron al poder a Moreno Garcés, junto con los ataques a su libertad de expresión, pensamiento o posición ideológica que huelan a respaldo al expresidente. A estas horas en la nación todo es motivo de linchamiento judicial, político y mediático que llega al extremo del fanatismo perverso con sabor a revancha que no justifica en lo absoluto tal comportamiento, pero se está viviendo y se da como parte de la ex oposición que se ha tomado el gobierno, dando la impresión de que al presidente Moreno Garcés, que fue inició los ataques contra su mentor político, hoy pareciera habérsele ido de las manos.

Ha de suponerse que a estas alturas el “Gobierno de todos” es uno muy diferente al que ganó las elecciones, ya que esta conformado en su gran mayoría por miembros prominentes de la derecha política con 9 ministros de esa tendencia, sumado al poderoso sector empresarial que se ha sumado entusiasta a respaldar al régimen aportando con dos de sus cuadros mas representativos, y que pronto se sabe que se sumará otro a sus filas para mandar en el modelo económico-productivo. A este nuevo modelo del Morenismo apoyaron los distintos fragmentos del sindicalismo con el mismo grito de los partidos de la izquierda radical, los comunistas, socialistas, socialdemócratas, socialcristianos, sumas y demás miembros de la extrema derecha, toda una mezcolanza incalificable.

Y por ello es por lo que, sintiéndose con poder más allá de la propia Constitución y la ley, han procedido a crear un gobierno de encargados, el cual funciona a medias, obedeciendo mas a los planes de la oposición y el empresariado que a sus propias iniciativas y comienzan a tomar posiciones de beneficio exclusivo para ellos, mientras la gran masa nacional suma nuevos motivos para el arrepentimiento. Esto va enrareciendo el ambiente con un incremento de la tensión social, que comienza a elevar las voces y sacar la gente a la calle, que se gana prontamente con los rumores, versiones e inconformidades.

Así: La toma por asalto del Consejo de Participación Ciudadana por la junta de notables, que lleva adelante juzgamientos con las vísceras de JC Trujillo ha generado controversias desde sus evaluaciones hasta los atropellos a la dignidad de los juzgados y sentenciados; la toma por asalto de la judicatura solo demuestra que se usa la justicia para presionar a los jueces con cartas e informes y obtener sentencias que se vuelvan a favor de quienes antes fueron sancionados, mientras que se usa la justicia, la fiscalía, el propio consejo para perseguir a los funcionarios y empleados judiciales considerados como una caterva de mafiosos dicho por los propios transitorios. Ni se diga con la toma por asalto del CNE, se tratará de restituir los fondos partidarios a quienes no justificaron su uso y se devolverá el registro a los partidos que fueron incapaces de alcanzar el voto popular ni siquiera del 5% del electorado. Para eso es todo este proceso de enredo político.

Lo económico es mas grotesco aún. Se denuncia una crisis económica bajo el grito que “La mesa no estaba servida” acusando al anterior gobierno, y se anuncia un plan económico que hasta la fecha no se aplica; mientras tanto, se perdonan deudas, moras, multas, tributos y demás poniendo en juego US$ 4.500 millones de dólares, al tiempo que se deja en la impunidad a mas de 17.900 empresarios que actuaron de manera delictiva con la doble facturación provocando un perjuicio de mas de US$ 2.000 millones. El beneficio es para el gran empresariado, mientras que los sectores de la pequeña industria, la mediana empresa, los de economía popular y solidaria se enfrentan a una dura situación con esta política que elimina los procesos de compras públicas, destruyendo un alto numero de esas empresas, en un silencio infamante que les perjudica seriamente.

El mero anuncio de alza de los combustibles, en el monto que sea, tanto como la eliminación de subsidios tienen ya a estos momentos un alto impacto social, los precios en los mercados al saberse de tal posibilidad se han incrementado velozmente las últimas semanas, aún antes que se tome la medida. Mientras que las cifras de los despidos de empleados públicos por mas de 160.000 en l0s próximos años, y la pérdida de mas de 135 mil empleos adecuados según revelación de cifras del INEC que le costaron el cargo al sincero director, no hacen sino mostrar los efectos de un desgobierno que proclama austeridad gritando contra los aviones presidenciales que son todavía bien utilizados por los funcionarios actuales, mientras que de venderse nada de nada. Las 250 mil casas ofrecidas no se cumplen ni en las cuotas mínimas siquiera, y menos los 300 mil empleos ofrecidos en forma tan contradictoria, tanto como las 25 universidades a crearse en los años del actual gobierno.

Como esto lo hacen prevalidos del poder asumido por el “Sí, 7 veces Sí” ha de considerarse que todos los que apoyaron a esta iniciativa tienen gran parte de culpa de lo que ocurrirá en los próximos meses, ya que todo esto fue al amparo de esa estrategia de destruir al correismo para poder gobernar a su antojo.

Así, el gobierno no puede librarse de la responsabilidad que tiene por las medidas que adopte; pero también la tendrán los grandes empresarios y sus gremios que no pueden zafarse de las decisiones que adopten en conjunto con el presidente Moreno, ellos también tienen que asumir lo decidido. Los sectores sindicales no pueden a estas alturas anunciar que saldrán a la calle a protestar contra “su” gobierno, al que tanto le han apoyado en este tiempo, porque ellos han aplaudido el despido de los correistas por correistas sin darse cuenta de la trampa manipulada que ha sacado a tanta gente al despido. Todos estos sectores no tienen credibilidad en sus anuncios de reacción social al tener un alto grado de culpabilidad en lo que están haciendo desde el régimen a su nombre y con su nombre.

En lo político es quizás donde mas perversidad se evidencia en este tipo de comportamientos que los señalarán como culpables. Las ambiciones y codicias en AP y los grupos atomizados de la izquierda ecuatoriana permitieron y auparon a que todo esto ocurra. Ellos y su griterío lograron que el régimen del presidente Moreno se polarice en favor de la derecha tradicional y los grandes empresarios. Ellos, con su actitud ofensiva permitieron que persigan a sus compañeros hasta lograr su eliminación política o judicial, y han dado paso a la formación del gobierno actual con todo el tinte de favoritismo oligárquico para el lado al que antes se oponían. ¿Podrán protestar por todo esto grupos políticos como la Unidad Popular, Democracia Sí, Socialismo, Vamos, Comunista Ecuatoriano y otros?, cuando fueron el sustento para lograr el triunfo de la consulta con el que está actuando ahora el régimen, en perjuicio crítico de la masas que dijeron defender.

Dice que cada quien labra su destino con sus palabras y sus actos. Si lo que viene es una crisis de grandes proporciones, que cada uno asuma la culpa por lo que han dicho o han hecho, ya que sería un acto de total cinismo que se nieguen a responder por todo el desastre que han provocado. (FHA)





