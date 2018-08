Colombia no comparte decisión de Ecuador y Perú de exigir pasaporte a venezolanos

País vecino busca reunirse con ambas naciones para analizar alternativas a flujo migratorio El Director General de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, anunció que respetan las decisiones de cada país en materia migratoria, pero consideran que exigir el uso de pasaporte a una nación que no cuenta con ellos, "lo único que hace es incentivar la irregularidad y no hay nada más peligroso, para un país, que no saber qué extranjeros están en su territorio". Por ello, anunció que buscará, la próxima semana, una reunión con sus homólogos de Ecuador y Perú para encontrar alternativas a esta problemática.