Ministerio del Trabajo realiza controles para verificar condiciones laborales de migrantes

Permiso no es obligatorio para ciudadanos con visa UNASUR o MERCOSUR, pero deben registrar sus contratos de trabajo El Ministro del Trabajo Raúl Ledesma manifestó que hasta el momento se han realizado más de 600 inspecciones para conocer la situación laboral de trabajadores extranjeros, en su mayoría migrantes, a propósito de la gran cantidad de ciudadanos venezolanos que ingresan diariamente al país. Indicó que el objetivo es verificar que las condiciones generales de trabajo de los extranjeros no sean menores a las mínimas legales aceptadas en Ecuador.

Explicó que si un ciudadano tiene visa UNASUR o MERCOSUR, no es obligatorio el permiso de trabajo pero sus contratos deben ser registrados.

"En ese registro de contratos está el sueldo, el lugar y horario de trabajo, aspi podemos verificar que no sean menores que las mínimas aceptadas en Ecuador, pueden ser mayores pero no menores.

Ell ministro Indico que hasta el momento se ha sancionado a un 60% de los casos, por lo que se dio un plazo de 30 días para que las empresas registren los contratos laborales.

"Las sanciones son muy severas, son 10 salarios básicos para las personas naturales y 15 para las personas jurídicas", acotó.

Recordó que lo que se busca con este control es evitar la explotación laboral de los extranjeros y el desplazamiento de la mano de obra local.

"Hemos encontrado gran cantidad de migrantes irregulares, trabajando, no hay una cantidad establecida, estamos levantando los datos porque como lamentablemente como trabajando en situación de precarización laboral no hay datos exactos y como entran al país con visa de turista no se puede identificar con exactitud cuántos están", explicó Ledesma

Destacó que el objetivo del Gobierno, más allá de que los extranjeros encuentren un empleo, es que trabajen en las mismas condiciones que ciudadanos ecuatorianos.

"Porque no puede ser que les paguen menor, eso genera dos problemas: uno la explotación laboral y dos el desplazamiento de plazas nacionales. Porque si me toca pagar la mitad o la cuarta parte, ahí está la sapada, no vamos a permitir eso que afecte a los venezolanos, o cualquier migrante, pero mucho menos a los ecuatorianos", dijo el ministro.

Aseguró que el Ministrio del Interior realizará el control necesario para evitar que luego de la petición del pasaporte a los ciudadanos venezolanos para ingresar a Ecuador, se generen otro tipo de problemas sociales, como el coyoterismo.

(FO)

Fuente: Sonorama