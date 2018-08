Vicepresidenta de CC dice que no se prestará a ‘juego político’ por evaluación de CPCCS-T

Magistrada Pamela Martínez no asistió a audiencia pública de descargo Pamela Martínez, jueza y vicepresidenta de la Corte Constitucional (CC), no se presentó a la audiencia pública en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), esto, según explicó se debe a que ya ha presentado los descargos correspondientes y no se prestará a este ‘juego político’. La jueza envió un oficio minutos antes de iniciar la sesión y coincide con el criterio de varios magistrados de este organismo que sostienen que el Consejo Transitorio no tiene competencias para evaluar a este organismo.