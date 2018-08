ANUNCIO: Presidente CC advierte demandas de nulidad a los fallos de este organismo si son cesados

Vicepresidenta de CC dice que no se prestará a ‘juego político’ por evaluación de CPCCS-T Jueces de la Corte Constitucional advirtieron este día que los fallos que han emitido corren el riesgo de ser nulitados, al tiempo que la actitud de la doctora Pamela Martínez, jueza y vicepresidenta de la Corte Constitucional (CC), quien no se presentó a la audiencia pública en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), porque, según explicó se debe a que ya ha presentado los descargos correspondientes y no se prestará a este ‘juego político’.