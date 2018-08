Rafael Correa: "En cada intervención el Gobierno Cuántico no deja dudas de su mediocridad"

Ex Primer Mandatario se refirió a comunicado del Gobierno sobre salida de Mariuxi Gómez del Ministerio del Agricultura El ex Presidente de la República, Rafael Correa, se refirió al comunicado de prensa del Gobierno de Lenín Moreno, en el que se dispuso la "separación inmediata" de Mariuxi Gómez del Ministerio de Agricultura. "La verdad es que en cada intervención el Gobierno Cuántico no deja dudas de su mediocridad", recalcó el ex Mandatario.