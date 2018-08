Secretario de Movilidad de Quito espera que próxima semana se retome regularización de taxis

Considera que se debe retomar este proceso y no empezar uno nuevo El Secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, Alfredo León, manifestó que fue decisión del Concejo de detener el proceso de regularización de taxis por presuntas irregularidades. Señaló que si dentro de este proceso se sospecha de algunos temas, "serán temas que involucrará a funcionarios, sea del Municipio o no, pero esto no tiene nada que ver con un proceso que está siendo vigilado por varias entidades. Por ello, anunció que han solicitado un Concejo extraordinario para tratar el tema y espera que la próxima semana ya se retome.