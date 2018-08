Compra de helicópteros DRHUV se incluirá en análisis de Comisión que analiza caso Gabela

Próximas comparecencias serán de exmilitares que han sido mencionados en documentos y testimonios El proceso precontractual y contractual de la compra de los siete helicópteros DRHUV, realizada en 2009, también se incluirá en la investigación de la Comisión Ocasional que analiza el asesinato del exgeneral de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela. Este anuncio lo hizo el presidente de la mesa legislativa, César Litardo, luego de haber escuchado las comparecencias del expresidente de la República, Rafael Correa, y del perito argentino, Roberto Meza.

Asimismo, informó que la segunda fase del trabajo del organismo será analizar qué pasó con la compra de las naves y, por ello, las próximas comparecencias serán de exmilitares que han sido mencionados en documentos o versiones anteriores.

En su comparecencia, Meza expresó que uno de los argumentos para que en el segundo producto se haya determinado que el asesinato del general fue por “delincuencia organizada” fue el proceso precontractual y contractual de compra de los helicópteros y el análisis y corroboración del expediente fiscal sobre la muerte.

En tanto, el expresidente Rafael Correa reconoció que Gabela tuvo razón al señalar que los helicópteros no eran buenos, pero que no sabía si por esa razón él ya no estaba (vivo). (JPM)

