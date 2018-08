César Montúfar, con candidatura en firme, acusa a Guillermo Lasso de no tener palabra y revivir "viejas prácticas del pasado" (AUDIO)

Audio Agosto 18 - César Montúfar



Aunque le deseó buena suerte a Juan Carlos Holguín, advirtió: "no se puede jugar con Quito, no se puede improvisar un liderazgo" César Montúfar, dirigente de Concertación, en declaraciones para Ecuadorinmediato, dijo que Guillermo Lasso, líder de Creando Oportunidades (CREO) no respetó el acuerdo previo que habían cerrado para que él sea el candidato a la Alcaldía de Quito. Lamentó que en la política ecuatoriana, con la acción de Lasso, "la palabra no sea honrada", dijo, asimismo, que con ello, "se repitan las viejas prácticas del pasado, en que la voluntad de un líder, dirigente se sobrepone a los procesos orgánicos". Insistió en que su postulación está en firme, pero lejos de CREO.