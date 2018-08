Sebastián Palacios: "Comparecencia de Rafael Correa no aportó en nada a investigación de caso Gabela"

Legislador aseguró que perito Meza entregó varias conclusiones que esclarecen este proceso El asambleísta, Sebastián Palacios, miembro de la Comisión especial que investiga el caso Gabela, aseguró que la comparecencia del expresidente Rafael Correa no aportó en nada, "para resolver las preguntas que teníamos con respecto a este caso. Más bien con una actitud hasta grosera se mantuvo en decir datos imprecisos, por ejemplo con la entrega de documentos a la Contraloría y la entidad desmintió esto".

Explicó que hubo algunas contradicciones por parte del expresidente Rafael Correa, “dijo que el comité interinstitucional que se creó para investigar el asesinato del General Gabela tenía como insumo principal el peritaje del señor Roberto Meza y que cuando finaliza este Comité concluye algo completamente diferente al peritaje. Recordemos que el peritaje concluía que el asesinato del general Gabela obedece a la delincuencia organizada”.

Palacios recordó que el mismo perito Meza aseguró que el móvil del asesinato fue la compra de los helicópteros DRHUV, “pero el comité interinstitucional llega a la conclusión de que el móvil fue de delincuencia común, cosa que llama mucho la atención”.

El legislador explicó que a pesar que la comparecencia de Rafael Correa no contribuyó, es importante que se la haga. “Todas la comparecencias están siendo grabadas para que después estos insumos sean enviados a la Fiscalía General dl Estado y esta pueda establecer los responsables”.

Explicó que el expresidente Correa aseguró que él no conocía los detalles de la investigación y tampoco el tercer producto. “No hace sentido que un presidente sabiendo la importancia de este caso no se haya tomado un tiempo para revisar cuales eran los insumos. En segundo lugar, porque el expresidente no hace pública la información inmediatamente. Se demoraron dos años”.

Asimismo el asambleísta aseguró que sobre la comparecencia del perito Roberto Meza aseguró que esta si aporto para determinar que efectivamente sí existió un tercer producto, que este fue presentado al Comité interinstitucional y que todos los miembros del mismo conocieron este producto. “También dijo que había nombres, incluyendo a funcionarios públicos”. (BGV)

Fuente: Telediario/ Ecuadorinmediato