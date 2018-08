OPINIÓN (EL ORO) Piden emergencia para el sector pesquero

obernadora propondrá al Presidente, Régimen Especial para Jambelí En medio de un alto resguardo policial, se desarrolló la reunión de trabajo entre los representantes del sector pesquero artesanal y las autoridades de Estado, que integran la Mesa de Seguridad y Delitos Acuáticos.

A la cita acudieron Jorge Cabrera, director Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea); Francisco Nieto, delegado de la ministra de Acuacultura y Pesca; Bolívar Tello, delegado del ministerio del Interior; Jorge Zambrano, coordinador Zonal 7 del MAP y, José Pico, representante del ministerio de Transporte y Obras Públicas; así como Hernán Peñaherrera, titular de la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar; la gobernadora Rosa López y autoridades policiales y militares. “Existen problemas y estamos aquí para continuar trabajando y seguir resolviendo esos problemas que ustedes tienen y debemos hacerlo en este marco: en el marco del diálogo y la conversación”, empezó diciendo Jorge Cabrera, de la Dirnea. “La Armada del Ecuador reitera la seguridad en los espacios acuáticos y seremos firmes con todos aquellos que han realizado actos en contra de bienes del Estado y en contra de miembros y funcionarios de la Armada del Ecuador”, aseveró.

Emergencia

No obstante este ofrecimiento no convenció a la Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal de El Oro (Uoppao), quienes piden tratamiento especial y piden “declarar en emergencia al sector pesquero artesanal, por la inseguridad y por la falta de control porque le faltan los recursos a las instituciones de control”, expuso Mariana Benítez, representante de la Uoppao; quien insistió en la destitución de la ministra de Acuacultura y Pesca, Katuska Drouet. Jorge García, presidente de la cooperativa de Pesca ’30 de Septiembre’, le apostó a un plan duradero que abarque entre otras cosas, la instalación de un sistema satelital, con antenas en el archipiélago Jambelí, para que desde allí se monitoreo y auxilie a los pescadores que estén en emergencia en el mar y a su vez se controle la presencia de embarcaciones.

“Queremos que la señora ministra deje el puesto porque ella está soportando muchas irregularidades aquí. Tenemos un documento en el que el Subsecretario de Pesca le manda (en octubre de 2017) a los funcionarios de puerto que trabajen los industriales dentro de las cinco millas”, insistió Alcides Solórzano, presidente de la asociación de pescadores ‘Mar de Galilea’. Mientras tanto Manuel Banchón, delegado de la asociación de pescadores ‘Punta de Jambelí’ y expresidente de la Uoppao, dijo que los problemas del gremio pesquero no es de ahora, sino que tiene muchos años, sobretodo con los barcos industriales, que continúan trabajando dentro de los ocho millas que no son permitidas para ellos, puntualizó.

Planteamientos

La gobernadora Rosa López, aclaró que la reunión se guiaba bajo tres ejes: Inseguridad en el mar, respeto a las ocho millas y el cambio de la normativa legal. En este marco aclaró que el plan emergente podría empezar a ejecutarse en 15 días. Adelantó que planteará al Gobierno Nacional, que se declare al archipiélago Jambelí con un escenario de Régimen Especial para que pueda aplicarse toda la política pública que garantice la pez y la seguridad. “este asunto deberá ser conocido, analizado y resuelto por el compañero presidente (Lenín Moreno) que tome en cuenta las situaciones que hoy se han planteado”, especificó López.

Asimismo, Jorge Zambrano, coordinador Zonal 7 del MAP, señaló que existen al menos 200 embarcaciones infractoras, de las cuales muchas son reincidentes y han pagado multas de hasta mil dólares. Otras 84 (entre industriales y más) tienen abierto un expediente, mientras que para el control en alta mar se realizan cuatro operativos semanales. Aclaró que pese a decirse que hay alrededor de 10 mil pescadores artesanales en El Oro, tan solo tres mil 800 están regularizados desde asociaciones e independientes. Ante ello, las autoridades resolvieron que no podrán salir por el estero Huaylá, las embarcaciones que no tengan en regla los documentos, carguen artes de pesca o que vaya con más de tres personas. La reunión que se cumplió en el ECU911, se extendió por más de cinco horas, en las cuales las autoridades atendieron las inquietudes de los pescadores artesanales e industriales.

Resoluciones

Dar cumplimiento al Acuerdo Ministerial 114 que tiene relación con la pesca dentro de las 8 millas.

Quienes incumplan serán sancionados por el MAP. Realizar operativos de control permanentes entre el MAP y Dirnea, en los espacios acuáticos de El Oro.

Se levantará un registro de muelles en el plazo de un mes, para conocer donde están y para que se los utiliza.

No se permitirá la salida desde los muelles de las embarcaciones que no cuenten con la documentación legal, como tampoco que no cuenten con artes de pesca que justifique la actividad a realizar.

Vigilar la comercialización a través del control de peso y calidad de los productos de mar.