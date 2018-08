"¡Donde sea y cuando quieras!", amenaza Edwin Ortega a Alexis Mera (VIDEO)

"Los ‘peces gordos’ de la Revolución Ciudadana caerán. Sino por la justicia divina, por la justicia terrenal", posteó excapitán, en su Twitter "¡Donde sea y cuando quieras!", fue la amenaza, a manera de reto, que le hizo el excapitán de la Armada, Edwin Ortega, al exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, al encontrarlo en un lugar público. Y es que el exuniformado culpó a Mera de haberlo sacado de la institución y de "haber acabado con su carrera". "Hoy tuve la oportunidad de saldar cuentas sin tu ‘poder’ en la Corte y sin guardaespaldas", publicó en su cuenta en Twitter, en donde también subió el video del altercado.

“Tengo una cuenta pendiente con este señor”, inicia diciendo Ortega, a lo que Mera le responde que no es el momento, pero el exmilitar replica: “Yo sé que no es el momento, pero necesito que me digas cuándo y dónde. Sin guardaespaldas, sin abogados”.

Sin mostrar la identidad de la persona que acompañaba a Mera en un restaurante y el reclamo que le hizo para que no abordaran ese tema en ese momento, Edwin Ortega continuó: “Vinicio, yo a ti te respeto, a la familia, somos deportistas”.

Entre los reproches de un lado y del otro, el excapitán le reclama a Mera: “Me sacaste la (…), acabaste con mi carrera. Por eso te digo, donde tú quieras hermano. Vinicio, yo por ti me mantengo. Cuándo vas a resarcir los daños que me hiciste en mi carrera. Yo por Vinicio mantengo la cordura, pero tú hiciste lo que te dio la gana (…) y tú lo sabes”.

“Me la debes, 25 años de carrera, cobarde, 25 años que tú y (Rafael) Correa (destruyeron). Esto no se va a quedar así, eso si te digo, te acabo de filmar, sinvergüenza”, culmina el video.

Y es que Ortega salió de las filas de la institución tras recibir varias sanciones luego de enviarle al expresidente Rafael Correa una carta, en términos calificados como inadecuados, en la que se quejó de la forma en que se manejaron las Fuerzas Armadas.

Durante uno de sus enlaces ciudadanos, Correa criticó lo remitido por Ortega: “es un manifiesto político de lo más retrógrados que he visto. Esa comunicación es extremadamente grave, pues los militares son obedientes y no deliberantes”, remarcó.

Y es que, según El Ciudadano, la misiva del ahora exmilitar indicaba, entre otras cosas, “el intento de dividir a las FF.AA. desinformando en las sabatinas, el retiro de edecanes, el desgaste mediático, la entrega de colegios militares y liceos navales al Ministerio de Educación, el cierre de agregadurías, el proyecto del Libro IV, la aceptación de las FARC como grupo en conflicto más no como terroristas, el que oficiales, tropa, tripulantes y PPNN juzgados por delitos de lesa humanidad por atentados contra los Derechos Humanos cuando existía el grupo terroristas AVC, que los hospitales militares pasaron al sistema de salud pública”. (JPM)

Fuentes: Twitter – El Ciudadano – El Universo – Vistazo – Ecuadorinmediato.com