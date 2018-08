Tras accidentes de tránsito, Jaime Nebot pedirá competencia para revisar buses que salen de Guayaquil

Nebot cuestionó la revisión que hace la CTE en la terminal terrestre matriz y en la terminal satélite de Pascuales.

El pedido lo haría directamente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para impedir que buses con deficiencias en sus revisiones pudieran salir de la ciudad a otros cantones y provincias.

Me ha indignado y dolido lo ocurrido con el bus de los hinchas de @barcelonaSC, bus que no salió de ninguno de los terminales del Municipio. La CTE tiene el deber de controlar la salida y no cumple con eso. Hablaré con el Ministro de Transporte para que @ATMGuayaquil la asuma. pic.twitter.com/feTJ00J24V