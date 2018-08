Prisión preventiva para 8 personas vinculadas a Cartel de Sinaloa en Ecuador

Operativo "Arpón de Neptuno" decomisó droga y ácido sulfúrico El juez de Garantías Penales, Marco Torres Alvarado, dictó prisión preventiva en contra de 8 detenidos en Ecuador, vinculados al Cartel de Sinaloa. Se los investiga por el presunto delito de delincuencia organizada. La instrucción fiscal durará 90 días.

Colombia, Guatemala, México y Ecuador desplegaron el operativo “Arpón de Neptuno” en cada país para desarticular a un grupo delincuencial dedicado al narcotráfico transnacional y que tenía vínculos con el cartel mexicano.

Cada país desplegó su contingente humano, logístico y tecnológico, para lograr la obtención de elementos de convicción que permitan legalizar, evidenciar y desarticular esta estructura delictiva que operaba en actividades ligadas al tráfico de drogas en sus diversas fases: producción, transporte, seguridad, distribución, financiamiento o lavado de activos.

En total, hubo 61 allanamientos y 38 personas quedaron detenidas en los tres países. En Ecuador, se efectuaron 14 allanamientos en las ciudades de Quito, Santo Domingo, Esmeraldas, Guayaquil y Babahoyo. En el operativo se incautaron 106 kilos de marihuana y 3.400 litros de ácido sulfúrico almacenados en 136 canecas.

Ocho ciudadanos fueron detenidos: Franklin B., Francisco C., Luis C., David C., Eiver C., Jair D., Agustín P. y Eduardo R., a quienes la fiscal María Dolores Coloma les formuló cargos por el delito de delincuencia organizada y quedaron con prisión preventiva.

Según las investigaciones preliminares, la organización dirigía en cada país una estructura especializada en las diferentes fases del narcotráfico, que iniciaba con la producción en Colombia y Ecuador, hasta la distribución en Guatemala y México, donde mantenían alianzas con el Cartel de Sinaloa, facción del Mayo Zambada.

Miembros de la organización habrían visitado Ecuador para realizar coordinaciones relacionadas al transporte de sustancias sujetas a fiscalización y el abastecimiento de precursores químicos para los laboratorios de producción de drogas que operan en Colombia. Este grupo se encontraba radicado en Esmeraldas y San Lorenzo.

Con información de Fiscalía de Ecuador y Ecuadorinmediato

(PAY)