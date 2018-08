Declarar emergencia nacional y facilidad en documentación para establecerse en Ecuador o viajar a Perú, piden venezolanos (AUDIO)

Vocero confirme presunto tráfico de personas y de estupefacientes en campamentos improvisados; alerta que existen también colombianos Daniel Regalado, Presidente de la Asociación de Venezolanos en Ecuador, para Ecuadorinmediato, considera que es importante declarar la alerta humanitaria y de emergencia no solo en tres provincias ecuatorianas, sino en todo el país, pues concentrar a los extranjeros en Pichincha, Imbabura y El Oro provocaría un "caos". De igual modo, planteó cambios en normativas relacionados a la documentación que se requiere para que los venezolanos se establezcan en Ecuador o viajen para Perú.

Regalado mencionó que la situación de los venezolanos en Ecuador es crítica.

“El hecho de que están migrando no solamente a Ecuador, están migrando hacia el cono sur y vienen sin recursos, eso acarrea muchos problemas tanto en salud, vivienda, alimentación, entonces, la vulnerabilidad hace que se acrecente un poco más”, sostuvo.

El tema de los documentos es un asunto relevante. Los venezolanos necesitan pasaporte y antecedentes penales, que son los requisitos mínimos para tener una visa para ingresar al país, acotó.

“En Venezuela hay una dictadura, simplemente, no existe derecho constitucional hacia los ciudadanos, por ende, al tener que salir, lo mínimo que requieren, si es para trasladarse a uno de los países, que es Perú, que no está exigiendo tantos documentos es la cédula laminada de Venezuela, la cédula tampoco la están entregando por el hecho de que es como un acuartelamiento de lo que es la ciudadanía”, explicó.

Pero, en el caso de Ecuador, se requiere mínimo los antecedentes penales apostillados y el pasaporte vigente.

“Para poder ingresar un trámite de visa en Ecuador requieren eso, por eso muchos están optando, hablo del más del 80 por ciento que llega hasta Rumichaca, seguir para el cono sur porque tienen más ventajas de lo que es la documentación y poder establecerse bien”, agregó.

Regalado refirió que hace unos 7 meses, Perú ha sido considerado un país clave por el tema de los documentos.

“No había sido tomando en cuenta anteriormente, inicialmente, se empezó a tomar el país de Chile y, seguidamente, Ecuador; en este caso, por la facilidad de documentos, Perú ha sido objetivo para lo que es la migración”, mencionó.

Al hablar de Ecuador, el Presidente de la Asociación de Venezolanos aclaró que no está de acuerdo con “ningún tipo de campamentos ni albergues provisionales creados por algún personaje o sociedad civil”.

“Desde hace varios meses estamos trabajando con varias organizaciones no gubernamentales y también del Gobierno Nacional, entiéndase Municipio de Quito, Gobierno de Pichincha, el área de Movilidad Humana, previniendo esta situación, no hemos sido escuchados porque el Gobierno ha hecho oídos sordos a estas peticiones”, dijo.

No obstante, indicó que quienes han adecuado estos sitios no tienen recursos económicos o tienen niños o existen mujeres embarazadas. Así como también el grupo familiar tiene parte del pasaje o no tiene nada.

“La situación se ha tomado por la necesidad, por la afluencia de personas, no solamente porque desean radicarse en Ecuador, sino porque ellos tienen otro destino, pero no tenían el dinero adecuado, muchos han salido de Venezuela, desde Cúcuta, caminando por todo Ecuador, hablo de 5 a 8 días, recibiendo ayuda por el pueblo colombiano hasta llegar a Rumichaca, han podido tener algún pasaje o ayuda para trasladarse a Quito, en donde salen las unidades hacia Huaquillas”, acotó.

Sobre las denuncias de tráfico de personas y de estupefacientes en los campamentos improvisados, Regalado reveló: “Es una de las cosas que he denunciado porque no solamente son venezolanos, hay también comunidad colombiana, que está saliendo de Colombia”.

“En la última visita que tuve a ese campamento improvisado en el intercambiador (de Carcelén) me di cuenta que había mucho colombiano y habían cosas extrañas que estaban sucediendo. Lo notifiqué porque no puedo hacer una denuncia en firme porque tengo que denunciarlo a las autoridades adecuadas”, informó.

Aunque una parte de los campamentos, en Carcelén, fue desocupada, Regalado señaló que existen ciudadanos que no quieren salir del sitio porque “están realizando ese tipo de trata, porque he visto cómo han extorsionado a venezolanos, que humildemente llegan solos o con un grupo familiar y los mantienen ahí para seguir recibiendo ayuda humanitaria”.

“El caso de ellos no es de continuar a otro país, simplemente, tener una facilidad de vivencia en esos espacios y poder hacer sus fechorías”, sostuvo.

Según cifras oficiales, el 20 por ciento de venezolanos que llega al país busca quedarse en Ecuador. La opción de que sean reubicados en otros sitios y no necesariamente en Quito es analizada por Regalado.

“Una de las exigencias de nosotros es no declarar únicamente en estas tres provincias la alerta humanitaria, se tiene que declarar a nivel nacional, eso lo tiene que hacer el Presidente, por supuesto”, acotó.

Y explicó que no se puede concentrar en tres provincias a todos los venezolanos: “Eso crearía un caos, sobre todo, en Quito (Pichincha), que es tan poblada”, alertó.

“Lo ideal es la alerta humanitaria en todo el país, tenemos muchos venezolanos que están desprovistos de información, ayuda, de contacto directo con las autoridades, que deberían atender sus necesidades, en cierta forma, por cuestiones de vulnerabilidad, pero lo idea es trasladarlos a provincias donde se puedan establecer, por supuesto, con un respaldo de Cancillería con respecto al tema de los documentos”, enfatizó.

Regalado propone, además, algún tipo de normativa para que se genere una fuente de empleo, un emprendimiento o una manera de sostenerse y evitar que el Gobierno ecuatoriano tenga que cubrir las necesidades de los venezolanos.

“La normativa debería abrirse un poco a lo que es el trato humanitario cónsono a la realidad que está viviendo Venezuela, Venezuela no está dando documentos a los venezolanos, por esa misma salida, para poder establecerse necesitan los documentos”, agregó.

En reuniones con la Cancillería, Regalado ha planteado opciones “adaptables” sin perjudicar la normativa del país, y así los venezolanos puedan establecerse en el país, ejercer un comercio y ser proactivos.

“El futuro de los venezolanos en Ecuador es establecerse, sé que es un poco incómodo para el país recibir este flujo de personas, que ha sido superior hasta del mismo ciudadano colombiano, pero es un tema humanitario, que se debe tratar de una manera mucho más cónsono con respecto a la realidad de ellos”, concluyó.

Ecuadorinmediato

(PAY)