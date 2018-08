OPINIÓN (El Oro) Puerto Bolívar convulsionada por paro

Nuevos disturbios se registraron ayer entre protestantes y uniformados Con resguardo policial y militar, amaneció la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar, tras la arremetida de supuestos protestantes que la noche del lunes apedrearon el edificio de la Armada.

Los daños que aun no se pueden cuantificar eran evidentes en la mañana. Vidrios quebrados, ventanales dañados, infraestructura golpeada, entre otras afectaciones, eran algunos de los atracos que sufrió el edificio de la Capitanía. Alrededor de las 11:00 los ánimos nuevamente se caldearon y hubo enfrentamientos entre los uniformados y los supuestos manifestantes.

Entre tanto, en el área de los muelles, algunos de los comerciantes reportaron intentos de saqueo, por lo que pedían la presencia de la fuerza pública para que realice operativos en esa zona. No obstante, los hechos delincuenciales también se registraron en la zona céntrica de Puerto Bolívar, donde encapuchados arremetieron contra los locales comerciales como Tía, intentando abrir las puertas metálicas a la fuerza.

El nerviosismo envolvió a los porteños, quienes miraban como grupos de ciudadanos a pretexto del paro, con piedra en mano y rostro tapado con camisas corrían agresivamente por las calles de la convulsionada parroquia.

Protesta

Los pescadores se apostaron en el malecón de Puerto Bolívar, frente a la Capitanía, desde donde lanzaron consignas contra la Marina, a quienes responsabilizaron de los robos que vienen siendo víctimas en el alta mar, así como de la incursión de los barcos de cerco, dentro de las ocho millas.

“Yo estoy dolido hace ocho años lo mataron a mi hermano y se le llevaron la panga con todo y venimos a pedir apoyo a la Marina, lo que nos dijeron fue que esperemos 48 horas para ir a verlo, mientras que a las dos horas lo trajeron a mi hermano en otra panga, ya muerto”, recordó Cristhian Granda, de la asociación ‘Primero de Agosto’, quien se dedica a la pesca desde hace 20 años.

De acuerdo a los pescadores, a las 19:00 del lunes, detectaron a un barco industrial a tres millas del malecón cumpliendo sus faenas, sin que la Capitanía haga nada por corregir esa situación, refutaron.

“Queremos que se vayan estos bolicheros de aquí. Que sean pasadas las ocho millas para afuera pescando”, dijo otro de los pescadores que se encontraba en el plantón, pero que prefirió no identificarse. “Nosotros tenemos bastantes pérdidas. Ahora vamos a pescar y ya no recogemos nada, a veces no hay ni para la comida en la casa”, mencionó otro de los quejosos que también pidió omitir su nombre.

Expectativa

Los pescadores que negaron realizar sus faenas fuera de las ocho millas, confirmaron que asistirán a la reunión de autoridades convocada para las 11:00 de hoy en el salón auditórium de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar.

Dijeron que esperan menos palabras y más acción de las autoridades, de quienes están cansados de escuchar solo acuerdos. Advirtieron que de no darse una solución a las peticiones que hacen, para el respeto de las ocho millas y más controles en alta mar; se mantendrán en paro y volverán a cerrar el estero Huaylá.

LO QUE DIJERON:

Cristian Granda, pescador

“Ahorita es más riesgoso porque no hay pesca afuera y lo que se cargan son los bolicheros y en los bolicheros andan cinco o seis pangas. Son gente recontra armada, mejor que la marina.

Esos son los que vienen robando a las embarcaciones pesquera que se quedan robando de noche”.

Gustavo Pérez, pescador artesanal.

“Este paro es hasta que nos hagan un arreglo y todas las autoridades vengan a hablar con nosotros y nos tomen asunto a nosotros y no solo a los bolicheros. Salimos a pescar y nada. Dos o tres días salimos y sin pesca, mientras que los bolicheros son todos los días de 30 a 40 toneladas”.

Andrés González, Asoc. ‘16 de Julio’

“Estamos cansados de la inseguridad en el mar. Máximo a las 15:00 ya tiene que estar alzando su malla y venirse. Hasta aquí adentro nos roban temprano. La justicia no dice nada.

Las autoridades nos dicen que no hay gasolina (para hacer recorridos) y hay que hacer un poco de papeleos para lo puedan ir a rescatar”.