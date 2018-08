LA HORA (Santo Domingo) Varios tsáchilas no aceptan impugnaciones

Aún no se sabe si se dará o no paso a la impugnación que se presentó por las elecciones de la Nacionalidad Luego de que el candidato Mateo Calazacón, junto a simpatizantes y dirigentes de algunas comunas tsáchilas, se pronunciaran sobre supuestas inconsistencias en las elecciones para Gobernador Tsáchila, la jornada de ayer, quienes se sintieron perjudicados por estas expresiones, manifestaron que no están de acuerdo con la impugnación, porque esto no estaría dentro de los estatutos tsáchilas.