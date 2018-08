Discrepancias por propuesta de aumentar equipos en serie A de campeonato de fútbol

Si planteamiento cuenta con apoyo de mayoría, 4 equipos de serie B subirían a final de año En los próximos días, los 24 equipos que conforman la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador recibirán la propuesta de aumentar a 16 el número de clubes en la serie A, desde el próximo año, en el campeonato nacional, según informó su presidente, Miguel Ángel Loor. Sin embargo, no todos los dirigentes apoyan el planteamiento.

Según Loor, en la cita del próximo 21 de agosto se decidirá sobre ese tema. “La opción uno es reducir las fechas ya que es un campeonato muy largo”, indicó, al tiempo de explicar que no existirían descensos, pero sí una multa económica para los equipos que terminen el campeonato de la serie A en las últimas 2 posiciones.

Si la propuesta cuenta con el apoyo de la mayoría, 4 equipos de la serie B subirían a final de año a la A para completar los 16.

Héctor Salazar, vicepresidente de Macará, cree que la propuesta no es adecuada. A través de su cuenta de la red social Twitter expresó su inconformidad. “¿Si tienen un rendimiento del 20%, mereces quedarte? No todo es compensaciones económicas o multas. Existen otros principios y sobre todo reglamentos. Ojalá seamos sensatos en las decisiones”.

Por su parte el síndico del club ambateño, Orlando Salazar explicó que la decisión de aumentar el número de equipos en la serie A no es competencia de la Liga Profesional, sino de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) a través del Congreso Ordinario. “De acuerdo al artículo 56, numeral 4 del Estatuto de la Conmebol, no es competencia de la Liga este tema (aumento de equipos). Le corresponderá a la FEF en el Congreso de enero de 2019 tratar el asunto”.

José Delgado, presidente de Delfín, cree que la medida afectará deportivamente al campeonato 2018, por lo que no está de acuerdo que se la tome de esa manera. “Si la Liga decide por votación más adelante que no baje nadie este año, tendremos que acatar la norma, pero no estamos de acuerdo. Un equipo que no juega a nada puede regalar puntos a otro que está peleando por cosas con nosotros”.

Actualmente, el certamen ecuatoriano, junto al torneo de Paraguay, es el que menos equipos tiene en Sudamérica, con 12. El de Argentina tiene 28 clubes en la Primera División, mientras que los de Colombia y Brasil cuentan con 20 participantes en el torneo de primera. (JPM)

Fuente: El Telégrafo

