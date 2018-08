ACLARACIÓN: Expresidente Correa ante Asamblea: "No había nombres en informe final de caso Gabela"

Exmandatario explicó que texto final era responsabilidad de Comité Interinstitucional Rafael Correa, expresidente de la República, compareció ante la Comisión que estudia el caso de la muerte del General Jorge Gabela y respondió las preguntas de varios asambleístas. El Exmandatario aseguró que el informe final que fue emitido sobre este caso no tenía nombres (de presuntos culpables) del caso.

En esta audiencia hubo varios encontrones entre los asambleístas y el expresidente Correa quien en sus respuestas cuestionó al perito Roberto Meza, quien hizo el estudio de este caso ante el Comité Interinstitucional que se hizo para estudiar la muerte del general Jorge Gabela. “¿Quién puede olvidar los nombres (de los autores del asesinato Caso Gabela)? que el perito Meza los diga, en buena hora si puede reconstruir su tercer producto”.

“No había nombres en el informe final que le fue expuesto por parte del Comité Interinstitucional”. Asimismo, el exmandatario, ante la pregunta sobre si era competencia de la Presidencia garantizar la seguridad del General aseguró que “no era competencia del Presidente ocuparse de la seguridad del general Gabela y supone que él habrá tomado las precauciones”.

El expresidente aseguró que no recuerda si recibió o no el Plan de Trabajo del Comité Interinstitucional y, respecto al informe final, que "un presidente no se puede ponerse a leer 100 o 200 páginas", por lo que vio una exposición y de ahí se sacó conclusiones.

También afirmó que en junio del 2015, una vez que se realizó el trabajo del Comité Interministerial que revisó el caso, le entregaron el informe “elaborado por los ministros” sobre el asesinato del general Gabela y que lo entregaron a la Fiscalía, Contraloría y Asamblea. “Sí resulta extraño todas las elucubraciones sobre el tercer informe porque está el perito Meza y de acuerdo a la prensa este tenía los autores del asesinato. Hubo 80 personas que formaron parte del Comité Interinstitucional cómo es posible que no se conozca esto”.

“Yo lo único que hice fue recibir las conclusiones sobre ese trabajo, pero si hay muchas cosas extrañas sobre este informe sobre el perito Meza. Debemos actuar con mucha seriedad frente a algo tan doloroso como esta tragedia”.

También en la comparecencia explicó que el informe final era responsabilidad del Comité Interinstitucional y que lo del perito sólo eran “insumos” para dicho informe. Para finalizar, Rafael Correa, sobre la compra de los helicópteros DHRUV, que habría sido el supuesto motivo de la muerte del General, según Patricia Ocho, dijo: “no sé si tenía razón el General Gabela, pero los helicópteros no fueron buenos”.

Otra de las cuestionantes de la viuda fue si conocía de tres cartas que ella envió a la Presidencia sobre quejas y pedidos de información. Correa dijo que no le habían hecho llegar dichas cartas.

(BGV)

Fuente: Asamblea Nacional/ Ecuadorinmediato