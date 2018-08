Víctor Cevallos: "Aquiles Regail está perdiendo hilos de su designación, no debe mandar cartitas a jueces"

Jurista aseguró que Consejo de la Judicatura actual está utilizando las mismas prácticas que gestiones anteriores Víctor Hugo Cevallos, expresidente del Colegio de Abogados y jurista, se refirió a las acciones que está realizando en este momento el Consejo de la Judicatura, y aseguró que el nuevo Consejo está utilizando las mismas prácticas que la anterior gestión, en especial al accionar de Aquiles Regail, subrogante de esta entidad. "Yo creo que el doctor Regail está perdiendo los hilos para lo que él ha sido designado. No puede ser posible que un delegado o miembro del Consejo de la Judicatura se dedique a ese tipo de acciones". Jurista aseguró que el titular de CJ ha enviado "cartitas o peticiones de informe" a jueces en diferentes casos.

Afirmó que el accionar de Regail no es comparable con la gestión anterior, “efectivamente no podemos comparar estas acciones con Gustavo Jalkh, porque yo recuerdo que este no mandaba cartitas. El que sí hacía eso era Alexis Mera. Ha rayado en lo mismo el señor Regail, no es solamente cartitas o petición de informe, porque, por ejemplo, se comunica al juez Landazurí Salazar y le pide que aperciba al perito y esto quiere decir, que le disponga, que lo amenace, recomiende, le reprenda al perito para que falle a favor de uno de sus amigos. Eso está pasando”.

Explicó que también Regail se refiere a la sentencia dictada por el juez como una sentencia aberrante, “eso no lo hacia Jalkh. En ese sentido yo creo que el doctor Regail está perdiendo los hilos para lo que él ha sido designado. No puede ser posible que un delegado o miembro del Consejo de la Judicatura se dedique a ese tipo de acciones”.

“No puede referirse en los términos que lo hace. El doctor Regail dice que en este caso le ha llegado una carta de un abogado de que está mal actuando el perito y por lo tanto solicita la intervención de él. Regail pide un informe entre comillas pero pide al juez apercibir al perito”. Adicionalmente a este caso, Cevallos, explicó que existe el de Guayas.

“Donde le dice. –Señor fiscal provincial han pasado dos personas antes que usted y han archivado en contra o a favor del señor Jimmy Jairala, le ruego revisar y proceder como corresponda-. Es decir, que está pidiendo que los revise seguramente para favorecer a alguien”. Afirmó que siempre han existido los pasos a seguir para revisar causas o casos.

“Si no hay una administración de justicia independiente realmente el país no va a ningún lado. Si realmente no existe esto no hay un futuro para el Ecuador”.

Invitó a Regail indique al país, “primero como es que una empresa denominada Alquitan S.A, con un capital del mil dólares, adquirió un bien inmueble por US$ 238 mil dólares en Samborondón. Que le explique al país como consiguió el derecho de usufructo de ese bien si no fue al estilo Galo Chiriboga”.

Aseguró que ya existe una demanda de nulidad parcial de la escritura a través de la cual se hace de ese usufructo el titular de la Judicatura. “Ya hay en la función judicial tres o cuatro procesos en los que está involucrada una hija de doctor. Yo no me voy a quedar callado en denunciar todos los atropellos que él está influenciando. Al puro estilo del correísmo”.(BGV)

Fuente: Teleamazonas/ Ecuadorinmediato