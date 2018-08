Legislativo realizó 516 pedidos de información a entidades públicas y 317 funcionarios comparecieron

Elizabeth Cabezas, además, destacó la recuperación de autonomía y respeto a la independencia de las demás funciones del Estado Este martes 14 de agosto la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, expuso el primer balance de gestión, tras 150 días de haber sido posesionada, en reemplazo de José Serrano. Destacó que desde esa fecha, se han aprobado 9 leyes, entre ellas, la de Educación Superior, del Adulto mayor y la de Fomento Productivo. Además, mencionó que en el ámbito de fiscalización se realizó 516 solicitudes de información a instituciones públicas y se han recibido la comparecencia de 317 funcionarios públicos.

Elizabeth Cabezas, los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y los jefes de bancadas políticas presentaron los resultados de la hoja de ruta trazada al inicio de su gestión.

La presidenta de la Asamblea espera que luego de la vacancia legislativa se aprueben dos Leyes que son la de Lucha contra la Corrupción y la Ley de Eficiencia de Trámites.

Son 48 Leyes que se propuso aprobar durante su gestión y destacó que en el ámbito de fiscalización se han realizado 516 solicitudes de información a las entidades públicas y se han recibido la comparecencia de 317 funcionarios públicos. Además, anunció que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó cinco pedidos de juicio político.

Expuso que Asamblea recibió a 462 representantes de organizaciones sociales, colectivos y gremios; 12.569 ciudadanos participaron en la socialización de leyes; y 2.783 personas fueron atendidas en las 24 casas legislativas.

De ellos, explica, se censuró al ex fiscal del Estado, Carlos Baca, mientras que los expedientes del ex superintendente de Bancos, Christian Cruz; y de los miembros del Consejo de la Judicatura no se aprobaron en la Comisión de Fiscalización. Ahora, con la calificación del CAL se tratarán dos nuevos casos, en contra de los ex ministros de Finanzas, Carlos De la Torre, y de Agricultura, Rubén Flores, quien renunció recientemente.

Además, en estos 150 días se convocaron a 26 sesiones del CAL y 42 del pleno de la Asamblea. Mientras que las distintas comisiones parlamentarias tuvieron 364 audiencias y un total de 139 proyectos de ley fueron recibidos por la Secretaría General del Legislativo y otros 98 fueron remitidos directamente a las Comisiones.

Destacó que existe una recuperación de la autonomía de la Asamblea, respeto a la independencia de funciones, fortalecimiento institucional, gestión eficiente y que está conectado con la ciudadanía.

(PP)

Fuente: Asamblea Nacional