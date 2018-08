"¡No hay derecho para tanta irresponsabilidad!", reacciona Vicepresidenta Vicuña ante accidente en Papallacta

"Un vehículo no puede convertirse en arma mortal", señaló La Vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, se refirió al accidente ocurrido en la vía Pifo – Papallacta, sector Palugo, que ha dejado, al momento, 24 fallecidos y 19 heridos. "¡No hay derecho para tanta irresponsabilidad! Un vehículo no puede convertirse en arma mortal y las carreteras no pueden seguir siendo cementerios", enfatizó.