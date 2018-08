Santiago Cuesta sí se reunió con abogado de ex director de SENAIN en España y le aconsejó acogerse a extradición y evadir futuros juicios

Aseveró que no le propuso convertirse en delator de Rafael Correa, pero deslizó beneficios que tendría Pablo Romero de hacerlo El consejero del Gobierno de Lenín Moreno, Santiago Cuesta, admitió que se reunió con el abogado del director de la Secretaría Nacional de Inteligencia, (SENAIN), Pablo Romero, en España por pedido de un amigo. Como ciudadano y abogado, pero no como funcionario público, Cuesta le dio un consejo jurídico al defensor en un acto "noble", aconsejándole que le diga a Romero que se acoja a la extradición, así, basado en el derecho internacional, la ex autoridad enfrentaría el caso del supuesto secuestro de Fernando Balda y evitaría ser juzgado por otros 5 a 7 casos más.

El consejero presidencial reconoció que sí fue a España, y, aunque, en un primer momento, dijo que no se reunió ni con Romero ni con su abogado, después, admitió que sí se dio el encuentro.

"Fui a España, a mí me gustan las cosas con nombres y apellidos, fui a España y cuando fui a España, viene un señor muy amigo mío, muy querido amigo mío, Pablo Arosemena, y me dice: Santiago, Pablo Romero, a quien no lo conozco, nunca lo he visto en mi vida, nunca le he dado la mano, quisiera hablar contigo", señaló.

Cuesta le respondió: "Yo no tengo autorización para hablar con él".

"Así de fácil, no tengo autorización para hablar con él, (le preguntaron): "¿te podrías reunir con su abogado?, (Cuesta respondió) sí, no tengo problema, me voy a reunir como ciudadano, como abogado para aconsejarlo al abogado de él", agregó.

Cuesta reconoció que ese fue un acto "noble" y dijo: "lo opuesto a noble es ser miserable, no soy miserable". El consejero presidencial contó de qué habló con el abogado de Romero en España.

“¡Qué coincidencia! el abogado de Romero me fue a ver al departamento donde estaba, no me reuní en un lugar público, yo le dije: si el señor quiere reunirse que venga a mi casa, y fue a mi casa", sostuvo.

Y negó que haya ejercido "presión" para que se entregue Romero, según lo señaló el ex Presidente Rafael Correa, en su momento. "El señor va a mi casa ¿por qué va mi casa?", preguntó en declaraciones a La Posta.

"Le dije (al abogado de Romero) si fuera el abogado de Romero, me acogería, en este momento, al derecho de extradición. El señor Romero tiene, en camino, 5, 6, 7 acusaciones adicionales, imagínate lo que le propongo, si el señor Romero viene al Ecuador y se acoge, si mañana Romero acepta la extradición de España y el convenio internacional dice: una vez que un país te extradita solo puedes ser juzgado por el delito por el cual te extradita, uno: el secuestro de balda", señaló.

Insistió en que, como abogado y no como funcionario público, por petición de un amigo, le mencionó "si fuera el abogado de Romero, mañana me acojo a la extradición".

"Por el delito de secuestro puede ser sancionado a 7 años de cárcel, él por ser una persona que no cometió el delito directamente, puede ser acusado de cómplice, digamos 8 años, lo cual le reduce el 50 por ciento, va a ser sancionado a 4 años de cárcel", indicó.

Si Romero se vuelve delator de Rafael Correa, dijo Cuesta, "(tema) que no le propuse", podría obtener, dependiendo de la delación que efectúe y sea calificada por el Fiscal General del Estado, se podría reducir su pena.

"Inclusive todo el dinero mal habido que el sinvergüenza de Romero se robó ya no podría ser juzgado, ¿increíble no?, es decir, pasa 4 meses de la cárcel y todo lo que se robó ya no puede ser juzgado", reiteró.

"Le dije tome usted la decisión, hable con su cliente y dígale la verdad", acotó Cuesta que le dijo al defensor de Romero.

