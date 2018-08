OPINIÓN (El Oro) Pescadores artesanales cerraron vía Machala- Puerto Bolívar

Puerto Bolívar amaneció con un paro que obstaculizó la avenida Bolívar Madero Vargas en el ingreso y salida hacia y desde Machala, generando un caos vehicular en la importante arteria de la parroquia porteña.

La manifestación la protagonizó un grupo de pescadores, quienes clamaban porque se respeten las ocho millas destinada para el sector pesquero artesanal y se intensifiquen con los controles marinos para evitar robos y asaltos de la producción en alta mar.

Y es que los pescadores que se autoconvocaron para la medida de hecho, cerraron la vía como parte de la protesta con la que exigían al presidente de la República, Lenín Moreno, venir a Machala a reunirse con ellos, además de solicitar la salida de la ministra de Acuacultura, Katuska Drouet; la gobernadora Rosa López y el capitán de la Capitanía de Puerto Bolívar, Hernán Peñaherrera.

“Queremos la destitución inmediata de la ministra de Acuacultura y Pesca, porque es la única responsable de esta situación.

Esta ministra se ha ido en contra de nuestro sector pesquero artesanal (…) se han reunido con todo mundo, con los camaroneros, barcos industriales, pero con el sector artesanal nunca lo han hecho”, porque quieren reunirse con el Primer Mandatario, sostuvo el pescador Mario Asaad.

Paralización

El paro inició desde la madrugada, con el cierre del estero Huaylá, pero fue pasadas las 07:00 cuando se intensificó la protesta. El intendente de Policía, Luis Limones junto a 100 policías intentaron dialogar con los quejosos para convencerlos que depongan la medida, sin lograrlo.

Los enfrentamientos continuaron con el lanzamiento de algunas piedras y gases lacrimógenos, lo cual obligó a las autoridades de Educación, ordenar la suspensión de las clases en el colegio Simón Bolívar. José Jurado, rector de la institución, informó que las clases que la disposición será hasta segunda orden y que evacuaron a los 700 alumnos, para precautelar su seguridad, mientras que los docentes aguardaban en la puerta trasera del plantel.

La Policía Nacional junto a miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), por un momento tomó el control y logró habilitar la vía, pero en cuestión de minutos nuevamente los pescadores la cerraron, por lo que conductores y peatones debieron buscar vías alternas para continuar con sus actividades.

Reclamos

“Estamos pidiendo que se respeten las leyes. Que no se den permisos a más barcos bolicheros, están haciendo una pesca indiscriminada en el mar y nos están dejando en la pobreza.

Ese es el malestar, la inseguridad, el robo y eso debemos sumarle los oídos sordos y vistas ciegas por parte de las autoridades”, dijo Alberto Campos, quien se sumó al paro. Asimismo, algunas amas de casa, con ollas y tapas en mano, reclamaban mayor seguridad en alta mar para sus familiares pescadores. Argumentaron que esta paralización no era únicamente de los pescadores, sino también de los comerciantes, transportación y porteños, quienes también están siendo afectados con la disminución de pesca.

“Estamos queriendo ser escuchados por el presidente de la República, nosotros le enviamos una comunicación, solicitando una audiencia con él; no ya con los mandos medios ni con gobernadora o capitán de Puertos, ni con ministros porque ellos han venido aquí y aunque nos han escuchado, pero sin embargo no nos dan ninguna solución”, sostuvo Calixto Zambrano, concejal de Machala y dirigente de comerciantes de Puerto Bolívar.

Reunión

Los pescadores que no quisieron reunirse con la Gobernadora, le pedían que se saque la camiseta política y se ponga la camiseta de Puerto Bolívar y del sector pesquero y se una a las peticiones que hacían, tal como los apoyaba antes de ser autoridad. Entre tanto López, junto a otras autoridades de la Marina y Acuacultura, se reunió a puerta cerrada en la Capitanía, con un grupo de pescadores, quienes solicitaron convocar a una sesión de trabajo este miércoles en Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, donde demandan la presencia de la ministra de Acuacultura y Pesca.

Fabricio Carriel, quien dijo ser el representante de la Red de Cooperativas y Asociaciones de Pesca Artesanal de El Oro (Copesarte), al salir de la reunión con las autoridades rechazó la medida de hecho protagonizada por un grupo de pescadores, la misma que la calificó de política y que no representa a todo el sector. Coincidió en que requieren de mayor seguridad para realizar su trabajo, pero que quieren hacerlo a través del diálogo, aseveró el dirigente quien aseguró dedicarse a esta actividad por 30 años.

Tomás Cruz, presidente de la asociación de mariscadores ‘Productos del Mar’, dijo que no se pronunciará mientras no se realice una asamblea de la Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal de El Oro (Uoppao), desde donde se emita un comunicado único.

Rechazo

El cierre del estero Huaylá, además de paralizar las actividades pesqueras, también generó malestar en el sector camaronero, quienes se quejaron porque no pudieron trasladar la producción hasta los muelles, ni abastecer de insumos sus bodegas y tampoco trasladar los alimentos para sus trabajadores en las islas. Segundo Calderón, presidente de la Cámara de Productores Camaroneros de El Oro, sostuvo que apoyan a los pescadores que reclaman más seguridad, pero que el cerrar las calles y muelles, no es el camino. Son 700 productores camaroneros los que debieron servirse de los muelles de la Marina en el Sub-Sur para trasladar los productos hasta Puerto Bolívar, mientras que en los muelles de Jelí, Pitahaya y Hualtaco, no se registraban novedades.

Asimismo, los pescadores industriales mostraron su desacuerdo con la medida y aclararon que los pescadores artesanales también incumplen las 8 millas y salen de esta área a realizar sus faenas.

Protesta

Esta paralización que tiene carácter de indefinida, dejó al menos a 10 personas detenidas por faltar a la autoridad. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo víctimas que lamentar. LO QUE DIJERON: Lorenzo Alcívar, pescador por 30 años.

“Estamos en pie de lucha el sector pesquero artesanal que ninguna autoridad los apoya aquí. La Capitanía, Infantería, Inspectoría de Pesca, no hacen nada por el sector pesquero. Nos roban noche y día. Los bolicheros se llevan toda la pesca”. Wilfrido Banchón, pescador artesanal “Nosotros no vamos a declinar en nuestra medida de hecho, porque lo que estamos reclamando es justo.

Reclamamos nuestros derechos, que estamos desamparados (…) Nos hemos levantado y mañana continúa la medida de hecho en Guayas, Santa Elena y Manabí. Queremos que la Ley de Pesca sea una realidad”. María Vega, pescadora artesanal por 15 años.

“Estamos buscando un diálogo, no todos estamos atacando. Habemos personas que estamos conscientes y pedimos conversar, no venimos a pelear”. Germania Pinzón, representante de los industriales “Nosotros estamos en desacuerdo que digan que son los barcos de cerco de solo Puerto Bolívar (…) yo no puedo decir que no exista incumplimiento dentro de las ocho millas”.

En el Golfo de Guayaquil, no solamente pescan los barcos de Puerto Bolívar y esta huelga tiene tinte político”· Segundo Calderón, dirigente camaronero “El problema es que está afectado un solo sector: el sector camaronero. El personal no puede ingresar a su trabajo y las pescas no pueden salir, estamos en aguaje. La facilidad que tenemos utilizar los muelles de la Capitanía y solicitamos a las autoridades de que esto tiene ser de la mejor manera solucionada”.

¡