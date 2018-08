CRÓNICA (Loja) Asciende a cinco número de muertos por incendio en El Cisne

Heridos se encuentran internados en el área de quemados del Hospital Isidro Ayora de Loja A la media noche del domingo y en las primeras horas del lunes, fallecieron otras dos personas que resultaron afectados en el incendio estructural en El Cisne. Las tres primeras perecieron el sábado.

Fallecidos

La noche del domingo falleció Cristian Geovanny C. S., de 22, quien había sido referido Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca. En horas de la mañana del lunes se conoció el deceso de Walter Patricio C. S., de 12 años, en el Hospital del IESS Loja.

La cifra de muertos asciende a cinco. El sábado minutos después del incidente la niña Dayana M., de cuatro meses de edad falleció. Dos horas más tarde David M., de 24 años no resistió las heridas provocadas por las quemaduras y también murió en Catamayo.

A las 23h30 del mismo día, Mayra Jackeline C. S., de 14 años, con 90% de quemaduras en su cuerpo, perdió la batalla por vivir y falleció.

Caso

El fatal incidente inició a eso de las 08h45 del sábado 11, en un cuarto de 7x5 metros de ancho de la Escuela “Corazón de María”, perteneciente a la casa parroquial, que había sido entregado a los priostes azuayos para el día de las festividades de la Virgen del Cisne.

La fuerte explosión dejó 12 personas heridas de gravedad y daños materiales en la vivienda, en otras estructuras y vehículos. Personal de seguridad como Policía Nacional que custodia las fiestas inmediatamente ayudaron a los heridos trasladándolos hasta el Subcentro de El Cisne y al Centro de Salud de Trapichillo de Catamayo.

Heridos

Los demás pacientes se encuentran internados en el área de quemados del Hospital Isidro Ayora de Loja: Rosa Dolores. S. P., de 45 años de edad, quemaduras de tercer grado y fractura expuesta de húmero; Rubén Darío. C. S., de 18, quemaduras de segundo grado, Juan Andrés. C. S., de 8, quemaduras de tercer grado; y Olga Isabel C. S., de 28, todos bajo valoración médica, pero la última ciudadana se encuentra con pronóstico reservado.(I).(FJC).

______

La quema de castillos que previamente había sido suspendida, desde el lunes fue autorizada previa autorización de los organismos de control.

La Policía Nacional informó que el incidente se produjo por un confinamiento de material pirotécnico, detonando un 95% y un 5% quedó en buen estado.