Socialcristianos oficializan a Cynthia Viteri como candidata a Alcaldía de Guayaquil

Malecón 2000 será el sitio en el que exasambleísta anunciará decisión El Partido Social Cristiano (PSC) – Madera de Guerrero oficializará la candidatura de Cynthia Viteri a la Alcaldía de Guayaquil el próximo miércoles, 15 de agosto, a las 15h00, en el Malecón 2000. Esta noticia ya la venía adelantando el actual burgomaestre del Puerto Principal, Jaime Nebot, quien aseguró que la política puede llevar adelante a Guayaquil con su propia personalidad si es que gana en las elecciones de 2019.

Durante una entrevista para diario Expreso, en el mes de marzo, Viteri garantizó que el PSC ganará en Guayaquil. “En eso no hay opción por su gente, no porque lo decimos. Los guayaquileños no quieren que nadie venga a destruir lo logrado. Quiere mejorar y avanzar, pero jamás experimentar. En lo que a mí respecta, siendo o no candidata, voy a defender a la ciudad como lo he hecho siempre”.

Asimismo, recalcó que, de ganar otros movimientos, su oposición se dará “a todo lo que le haga mal a Guayaquil. Con Guayaquil nadie se mete. Yo sé que tengo mi carácter, lo he demostrado en la Asamblea. Guayaquil sabe también cómo soy y que soy capaz de salir a las calles a enfrentar a quien sea por defender a mi ciudad”.

“Esta es mi casa, mi hogar. Esta es mi meta. Estoy convencida que a Guayaquil no le faltará nada. La vara que dejan es demasiado alta, para cualquiera, para los de adentro y los de afuera, pero sobre todo para los de adentro. Guayaquil necesita carácter”, comentó en su momento. (JPM)

Fuentes: PSC – Twitter

