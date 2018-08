Fernando Carrión: Crisis de integración de América Latina afecta migración venezolana

Cree que no hay espacios dentro de la Región donde se pueda analizar esta problemática. Lamenta la situación de UNASUR, donde considera "se pudo haber hecho mucho" El catedrático Fernando Carrión analizó la situación migratoria de los venezolanos y recalcó que la de todo el sistema de integración de América Latina también afecta a la solución de esta problemática. "De Mercosur fue expulsado Venezuela, no forma parte de la CAN, UNASUR está prácticamente cerrada y eso es lamentable porque se pudo haber hecho mucho" y de la OEA está a punto de salir. Considera que debe existir un escenario internacional de integración donde se discuta este tema y cree que Ecuador y Colombia deberían plantear al sistema internacional que se aborde esta crisis y buscar soluciones.