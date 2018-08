"Ecuador entero se levantaría" si eliminan subsidios a combustibles, advierte CONAIE (AUDIO)

Audio Agosto 13 - Jaime Vargas



Movimiento indígena insiste a gobierno que recupere dinero de corrupción, que no perdone deudas a grandes empresas y que no "castigue" al pueblo con un "paquetazo" La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) advirtió que las políticas económicas, enfocadas en el modelo extractivista del Gobierno Nacional "afectan los territorios y vulneran los derechos colectivos de los pueblos indígenas". En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, el presidente del movimiento, Jaime Vargas, reiteró la exigencia que tienen desde ese sector y es que el régimen cambie el modelo económico que se está aplicando. También manifestó su preocupación por la Ley de Fomento Productivo y la condonación de multas, intereses y recargos a las grandes empresas, y el análisis del subsidio a combustibles.

“Creo que es necesario reconocer y dar algunas críticas al modelo económico del país. En 10 años de saqueo al Estado, hoy los pueblos y nacionalidades indígenas, estamos siendo afectados porque ha habido vulneración de derechos colectivos e individuales en temas extractivistas. Sin la consulta previa se han concesionado territorios indígenas y se trata de implementar las fronteras petroleras, mientras no existía desarrollo en nuestras comunidades”, criticó.

Según dijo, el modelo económico del gobierno no está siendo planteado al margen de derechos, sino afectando a los pueblos, por ejemplo, con la revisión del subsidio a los combustibles. “Eso perjudicaría totalmente al país. Nosotros hemos dicho que el movimiento indígena no renunciará a la lucha en defensa de nuestros derechos”.

“Exigimos al gobierno que se implemente un nuevo modelo de gestión y de desarrollo. Hay que reconocer la vida y la existencia de los pueblos porque en 40, 50 años de explotación en la Amazonía, eso no ha existido, por eso es que nosotros seguiremos luchando y es una decisión irrenunciable el defender nuestros territorios”, añadió.

Para el dirigente indígena, los recursos para el Estado deberían provenir de las recuperaciones del dinero de la corrupción, por lo que consideró el castigado no debería ser el pueblo ecuatoriano ni los indígenas con la implementación de “paquetazos”. “El gobierno tiene que empezar a trabajar y exigir que esos recursos saqueados por la corrupción sean devueltos, tienen que regresar a las arcas del Estado”.

En ese sentido, Vargas lamentó que la Ley de Fomento Productivo no priorice a la pequeña y mediana industria ni a los agricultores. Es así que hizo referencia a la gestión del Ministerio de Agricultura y Ganadería cuestionando que no tenga un plan de implementación de proyectos con el objetivo de fortalecer a los pequeños y medianos productores.

“Creo que es importante fortalecer estos sectores. Al movimiento indígena nos preocupa muchísimo porque no existe apoyo directo a las comunidades indígenas, especialmente, en temas productivos. Hay que también pensar en que las fuentes son solo el petróleo o la minería para el desarrollo, sino que también podemos potenciar el turismo comunitario, tanto en la ciudad como en las comunidades”, enfatizó.

En cuanto a la revisión del subsidio a los combustibles, Jaime Vargas reiteró que la CONAIE ha criticado estas acciones fuertemente debido a la afectación que causaría en el país. “Quitar el subsidio al gas es perjudicar a todos los ciudadanos, tanto a los indígenas como a la gente de la ciudad, y subirían los costos de los productos de primera necesidad. El quitar el subsidio a la gasolina también afecta a los transportistas y subirían los pasajes”.

“Ya ha existido algunos pronunciamientos, si pasa eso, el Ecuador entero se levantaría y eso es lo que no queremos. Así que el Presidente tiene que buscar otros modelos de medidas económicas. Imagínense perdonar deudas de las grandes empresas, eso es pérdida para el Estado, eso no puede pasar, las empresas tienen que cancelar todo al Estado. Desde el movimiento indígena esperamos que esto no suceda y estaremos muy pendientes de estas decisiones”, indicó.

El Presidente de la CONAIE también recordó que, hace un año, el movimiento entregó un pliego de peticiones al gobierno nacional con respecto a la construcción de un Estado intercultural y plurinacional, sin embargo, lamentó que estas solicitudes, del 100%, se hayan cumplido en tan solo un 5%. “La entrega de la educación intercultural bilingüe no ha sido suficiente y no es que haya sido voluntad del régimen, sino que ha sido la lucha permanente de los pueblos indígenas”.

“No hemos resuelto temas de amnistía, de transporte comunitario, problemas territoriales sobre concesiones mineras o comunicación comunitaria. Vamos un 5%, pero creo que el diálogo sería el mecanismo para resolver estos puntos, pero siempre teniendo voluntad. No es posible que esperemos, para solucionar un problema, uno, dos o tres años”, cuestionó.

Es así que recalcó que el movimiento indígena ha pedido diálogo con resultados, pero ahora insistirán en un diálogo con resistencia. “Eso quiere decir que vamos a salir a las calles para reclamar nuestros derechos. Creo que esos son procesos que tienen que avanzar desde nuestro sector”.

Deslindándose de la designación de Humberto Cholango como secretario del Agua (SENAGUA), Jaime Vargas consideró que los cargos de Diana Atamaint, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y de Luis Macas, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), visibilizan un poco la participación del movimiento indígena en el país, sin embargo, no lo considera suficiente.

“Ocupar CNE, CPCCS-T no son espacios dependientes del Gobierno, sino que son autónomas y creo que, desde esos espacios, podemos contribuir como movimiento indígena, pero no es suficiente tener dos, tres o cuatro. Hemos dicho que, si en verdad queremos construir un Estado plurinacional, debemos tener representantes en todos los poderes del Estado, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura (CJ) o Contraloría”, añadió.

Finalmente, Vargas señaló que no se tiene agendada una nueva reunión con el presidente Lenín Moreno para hablar de estos temas, pero mencionó que desde el Consejo de Gobierno de la CONAIE se está planificando una reunión con representantes y bases de las tres regiones (Costa, Sierra y Oriente) para definir acciones futuras. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com