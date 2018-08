CREO acusa a consejero presidencial de "misógino" tras declaraciones sobre Ana Galarza

Santiago Cuesta dijo que asambleísta "no sabe ni un pepino" sobre economía "La señora, ama de casa, Ana Galarza, no sabe ni un pepino", afirmó el consejero presidencial, Santiago Cuesta, sobre los conocimientos de economía de la asambleísta. La declaración significó una enérgica protesta del movimiento al que pertenece Galarza, CREO, consideró a las declaraciones "misóginas y un insulto no solo a nuestra asambleísta sino a la mujer ecuatoriana".