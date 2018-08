Alcalde de Tulcán considera necesario revisión de política migratoria ecuatoriana

Expuso que se debe analizar también las consecuencias de esta problemática como, según dijo, "desplazamiento de mano de obra local, ciertos brotes de inseguridad" Luego de que se declaró en emergencia a tres provincia de Ecuador, entre ellas Carchi, por el flujo migratorio de venezolanos que se incrementó en estas últimas semanas, el Alcalde de Tulcán, Julio Robles, manifestó que es necesario mirar esta situación desde varias aristas. Una de ellas, "la revisión de un política migratoria, donde se estudie la pertinencia o no, de este criterio de ciudadano universal que hace que se visibilice un débil control migratorio".

Una segunda arista, dijo, es la coordinación a nivel de recolección de residuos y baldeo de sectores, dotación de agua de consumo, colocación de carpas de ayuda junto a organismos internacionales.

Expuso que la tercera arista son las consecuencias de esta problemática. “Desplazamiento de mano de obra local, ciertos brotes de inseguridad, no quiero generalizar, pero si hay ciertos ciudadanos venezolanos que generan cierto problemas que generan problemas”, afirmó.

Además, considera que la presencia de la Policía Nacional es “escasa” e “insuficiente”.

Sobre si se han identificado estos problemas, Robles indicó que hay proliferación de vendedores ambulantes venezolanos, unos legales otro ilegales; problemas sociales, inclusive tuvimos el fallecimiento de una niña de 6 años, que los padres no habían sido registrados en el paso del Colombia; así como ciertos personajes que si no reciben ayuda, empiezan a demostrar cierto tipo de groserías. Por ejemplo, en Tulcán hay un problema comercial fuerte por falta de plaza de trabajo. A nivel de sector rural también haya desplazamientos, tanto en el agro como en el comercio”.

Informó que están trabajando de manera coordinada todas las entidades públicas para dar apoyo a esta problemática.

Recordó que la Ley de desarrollo fronterizo recién se aprobó luego de lo sucedido en la frontera de Esmeraldas y Colombia. “Hasta el momento no hemos conocido si el presidente Moreno ya tiene le reglamento para que aplique esa Ley para saber cómo va a ser el apoyo de las fronteras. Estamos atendido un momento coyuntural y no como política de desarrolló”, expresó.

Además, Robles recalcó que esta situación “no es una responsabilidad Municipal n deberá ser asumida como tal, es un tema del Gobierno como Estado Ecuatoriano, donde los municipios apoyan, pero es importante presentar una política de desarrollo en fronteras”.

Por su parte, Alfredo López, director ejecutivo de la Asociación Venezolanos en Ecuador, manifestó que le viernes tuvo una llamada de un representante de Inclusión Social del Municipio de Quito, tras la declaratoria de Estado de Emergencia, para conocer información sobre la gente que se encuentra en el intercambiador de Carcelén, así como las personas que están en el refugio temporal.

“Ellos fueron, levantaron la información, tuvimos una pequeña conversación”, acotó López al precisar que algunas personas no quieren aceptar la reubicación que está implementando el Municipio.

Hace 15 días, dijo, que se apertura el refugio La Gran Sabana, se empezó a controlar que no podían fumar, llevar armas blancas o de fuego. “Empezaron a manifestar serie de inconformidades para que se fueran del refugio y regresar al intercambiador de Carcelén porque hay menos control de ellos, así como de las donaciones de los ciudadanos. Una de las cosas que no les gustó fue que los adultos es que nosotros los levantábamos a las 06h00 para realizar la limpieza y manifestaron que no estaban de acuerdo”, anunció.

Informó que se habla de 450 mil personas que han entrado al Ecuador 360 mil ha seguido su viaje.

Anunció que la visa que tiene Ecuador es la más costosa de la Región. En Argentina, para regularizar su situación podrá gastar cerca de 60 dólares. En Perú, el primer año es gratuito y luego pagan 100 dólares, en Chile con 110 dólares legalizan su estatus.

En Ecuador, la regularización, incluyendo la cédula y aplicando a la visa UNASUR, podrá gastar cerca de 300 dólares. Pero cuando la persona entre en estatus irregular, que implica que haya ingresado por un punto no autorizado o que le otorguen la visa para estar como turista y se pase este tiempo, sale cerca de 1.000 dólares la regularización.

Por último, pidió que se hagan las donaciones en puntos oficiales para canalizarlo en los albergues que se han abierto en Quito.

(PP)

Fuente: Sonorama