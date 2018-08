Juan Pablo Arévalo: Si en 15 días no se soluciona conflicto MANÁ, "estaríamos fuera de elecciones 2019"

Explicó que CNE debe entregar un certificado que lo ratifique como representante legal del movimiento político, caso contrario, dijo, no presentarán las firmas recogidas Juan Pablo Arévalo, representante legal del Movimiento Acuerdo Nacional, confirmó que él es el representante legal de esta organización, que se asoció con el grupo que apoyo al expresidente Rafael Correa. Expuso que no presentaron las 461 mil firmas que recogieron por el anunció de Víctor Hugo Erazo, quien lideraba un movimiento ya disuelto por el CNE con el mismo nombre. Arévalo manifestó que pidieron un certificado al CNE en el que ratifique que él era el representante legal del movimiento. "Me dicen que me entregan en 15 días. En este tiempo ya estamos fuera de la disputa electoral de 2019", cuestionó.