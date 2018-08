DECISIÓN: Augusto Barrera anuncia su salida de Alianza PAIS

"Hay compañeros extraordinarios y les deseo lo mejor de los éxitos y ojalá podamos establecer estas convergencias en un proceso de construcción conjunta", afirmó Tras su renuncia como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), Augusto Barrera anunció, este 13 de agosto, que presentó su desafiliación de Alianza PAIS como adherente del movimiento del cual fue fundador. Explicó que su salida no responde a un "cálculo electoral, sino al legítimo, honesto y bien intencionado esfuerzo de reconstruir una tendencia".

“El jueves he presentado mi desafiliación, era adherente y fundador de PAIS y he dejado el movimiento porque no quiero que exista este tipo de dudas de cómo actúo yo. Me parece que se debe hacer un esfuerzo, no solamente formal en relación al tema de país, no es que se van unos dirigentes y ponemos otros. Hay que reestablecer y reconstruir la base sobre la cual se funda un nuevo sujeto político”, anunció el político ecuatoriano.

Considera que se debe recuperar las tesis y las banderas del progresismo. “Esta es una sociedad desigual que debe luchar por la justicia, por los más pobres, que debe construir la plurinacionalidad y atender las demandas ambientalistas”, expresó.

Para Barrera, PAIS se alejó de estos principios. “Un problema grave es entender el partido como una plataforma electoral, cuando el elemento central es construirse como un espacio que aporte ideas, sueños, utopías”, acotó.

Sobre la posibilidad de que su salida de SENESCYT como de PAIS, responda a una candidatura para las seccionales de 2019, Barrera anunció que su salida no es un “cálculo electoral, sino el legítimo, honesto y bien intencionado esfuerzo de reconstruir una tendencia”.

Mencionó que se debe modificar varias cosas, entre ellas, a la Ley de Comunicación, “pero cuidado con dejar de concebir como un derecho”.

Además, manifestó que las diferencias con la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, no tienen nada que ver con su salida. “No hago político sobre la base de las personas. Hay compañeros extraordinarios y les deseo lo mejor de los éxitos y ojalá podamos establecer estas convergencias en un proceso de construcción conjunta”.

Afirmó que el consolidar organizaciones políticas del campo progresista es bueno. “Dejemos de actuar con este canibalismo de la izquierda le come al que está un poco más al centro izquierda y así sucesivamente. Necesitamos reconstruir un sentido común de un campo progresista en el país, tener instituciones que sean capaces de trascender personas, tener organizaciones que permitan tener decisiones colectivas, que sobrevivan a las malas administraciones, que no dependan de las burocracias y que no estén en las nube, que camine con la gente, ese tipo de organizaciones necesitamos”, afirmó.

Con respecto a los anuncios de varios candidatos a la derecha para la presidencia en 2021, Barrera mencionó que no se debe entender que esta transición lleve a eso. “Hoy necesitamos una izquierda que vea más el futuro que el pasado”, acotó.

Indicó que hoy se ocupará más de la ciudad y de algunas otras “debido al proceso de desestructuración que se vive”.

(PP)

Fuente: Majestad FM