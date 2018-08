CRÓNICA (Loja) Suman tres fallecidos por incendio en el Cisne

Sábado pasado se registró detonación por pirotecnia ilegal A la media noche del sábado luego de varias horas de agonía, falleció otra persona que resultó afectada en el incendio estructural en El Cisne. Las dos primeras perecieron minutos después del fatal incidente.

Caso

La tragedia inició en la mañana del sábado cuando una familia y otros vecinos provenientes de Baños, provincia del Azuay se hospedaban en un cuarto de la escuela “Corazón de María”, perteneciente a la casa parroquial y que había sido entregado a los priostes para el día de las festividades.

A eso de las 08h45, mientras se realizaba una misa en la Basílica, una fuerte explosión alarmó a los visitantes, quienes al acudir observaron un incendio estructural de gran magnitud en la vivienda, daños en otras estructuras y dos vehículos con parabrisas destruidos.

Ayuda

Personal de seguridad que custodia las fiestas inmediatamente ayudó a los más de 12 heridos trasladándolos hasta el Subcentro de Salud de El Cisne y al Centro de Salud Trapichillo de Catamayo. Sin embargo, minutos después la niña Dayana M., de cuatro meses de edad pereció. Dos horas más tarde David M., de 24 años no resistió las heridas y también murió.

Los pacientes fueron llevados a Catamayo y tras estabilizarlos fueron trasladados hasta el área de quemados del Hospital Isidro Ayora de Loja: Rosa Dolores. S. P., de 45 años de edad, quemaduras de tercer grado y fractura expuesta de húmero; Juan Andrés. C. S., de 8, quemaduras de tercer grado; Rubén Darío. C. S., de 18, de segundo grado; Cristian Geovanny C. S., de 22, quemaduras de primer grado el 70%; y Mayra Jackeline C. S., de 14, con 90% de quemaduras en su cuerpo.

Esta última, a pesar del esfuerzo del personal médico del hospital, a las 23h30 del sábado perdió la batalla y murió, sumando tres las víctimas que dejó el incendio en El Cisne.

Pericias

Luego de realizar la verificación de la escena y la inspección ocular del incidente, la Policía Nacional informó que se trataría de un confinamiento de material pirotécnico. Al parecer en el espacio de 7x5 metros producto de los gases que emanaba la cocina de gas que en ese instante cocían los alimentos hizo que el material explote en cadena y produzca la fatal tragedia.

El material se detonó en un 95% y un 5% quedó en buen estado. Descartando con ello la explosión producto de un cilindro de gas.

El presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia El Cisne, Julio Macas, expresó su malestar ante la descoordinación de las autoridades de control porque en el lugar no existen motobombas o ambulancias para ayudar ante una posible emergencia. “Esto se pudo evidenciar en el suceso ocurrido el sábado, cuando a los pacientes se los trasladó en carros particulares a las casas de salud”, añadió.

Trámites

Cabe indicar que familiares de las víctimas realizaron los trámites correspondientes para la entrega de los cuerpos y llevarlos a su tierra natal Baños (Azuay) y darles cristiana sepultura. Además, rezan a la Virgen para que los sobrevivientes luchen por sus vidas y se recuperen.(I).(FJC).

La quema de castillos fue suspendida por las autoridades hasta que haya las seguridades del caso.