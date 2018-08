Perito Roberto Meza no comparecerá en Asamblea por caso Gabela

Experto informó que su asistencia, pactada para esta semana, no fue confirmada Roberto Meza, perito que analizó el caso del asesinato del general Jorge Gabela, anunció que su viaje a Ecuador no se concretará. Según informó en Twitter, su posible comparecencia durante los próximos días, ante la Asamblea Nacional "no se confirmó".