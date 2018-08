Ramiro González estaría en Perú; circula fotografía en Twitter

Ex Ministro de Estado tiene orden de captura por presunto delito de tráfico de influencias En las últimas horas ha circulado una fotografía, en la que se observa al ex Ministro Ramiro González, quien mantiene una orden de detención por presunto delito de tráfico de influencias. González, al parecer, ha sido captado en un restaurante de la ciudad de Lima, Perú, según información de quien filtró la instantánea en Twitter.

El 18 de agosto del año pasado, fiscales de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción dirigieron cuatro allanamientos a los lugares relacionados a las actividades que realizan Ramiro González, y su esposa, quien resultó detenida.

González desapareció de la escena pública. Según las autoridades, habría sido alertado del operativo.

En el mes de abril pasado, la jueza de Garantías Penales llamó a juicio a Ramiro González, expresidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y ex Ministro de Estado, por presunto delito de tráfico de influencias junto a otros 3 ex funcionarios de la entidad.

Según Fiscalía, González habría presionado para que se realizara la adjudicación de un contrato entre el IESS y la empresa SuperClean para la limpieza de los hospitales de Santo Domingo y Babahoyo.

Y no se conocía nada sobre la ex autoridad, hasta que en las últimas horas, en la cuenta de Twitter de Alfonso Rivera @AlfonsoRiveraC, quien asegura ser abogado de profesión, se posteó una fotografía de Ramiro González con el siguiente mensaje:

“Mientras la policía lo busca en Ecuador, Ramiro González disfruta sus ganancias del IESS en buen Restaurant de Lima”, reseñó Rivera.

Al momento, no se conocen más detalles sobre la veracidad de la fotografía o información que aporte más datos al paradero de González, no obstante, el ex candidato a la Vicepresidencia del Ecuador, Andrés Páez, en su cuenta de Twitter, indicó:

“Ramiro González con barba y lentes gruesos para despistar a la Policía. Difundamos esta foto para que quienes lo identifiquen puedan informar a INTERPOL”, mencionó.

(PAY)